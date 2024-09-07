短今被男友要求「迷你裙不能穿安全褲」　崩潰大喊：出門壓力超大

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▲▼短今（上圖右一）被愛沖昏頭，依照前男友指示，迷你裙內沒穿安全褲就外出。（圖／哈囉 你有事嗎？YouTube）

▲▼短今加入中信啦啦隊8年，人氣居高不下，曾經獲得《NOWnews今日新聞》舉辦的「最想擁有啦啦隊女神寫真集」票選冠軍。（圖／短今IG）

▲短今擁有34E、25、35極致三圍，以及一雙大長腿。（圖／短今IG）

32歲「PS女神」短今（鈑金、本名胡馨儀）以173公分身高、34E好身材及人來瘋個性圈粉，於啦啦隊服務8年，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」。短今近日上節目透露，前男友控制欲極強，曾經指定她出門穿迷你裙，但不能套安全褲，讓短今大喊：「很變態！」短今在節目《哈囉 你有事嗎？》分享，某一任男友是超級控制狂，要求她外出一定要穿很貼身的衣服、迷你裙，且不能著安全褲，當時是戀愛腦的短今，一味配合對方，不過出門後，她的情緒緊繃，不但公車椅子要坐三分之一，捷運上必須拿皮包前後遮住，遇到強風來還要壓住裙子，搭手扶梯也很怕走光，「我真的覺得壓力超大！為什麼男生這麼變態？」對於短今的經歷，其他來賓驚呼：「吃這麼鹹？」哈孝遠則試圖揣測男方的心態，幫忙說話，「他不是變態，是覺得帶妳出去他很有面子，妳知道嗎？因為（妳）身材很好！」此話一出，立刻被所有女性來賓圍剿：「怎麼會有這麼奇怪的想法？那是你自己的遐想吧！」短今遇過不少被性騷擾的經驗，高鐵、捷運站都有，先前接受《NOWnews今日新聞》專訪，談起曾經在捷運站被色狼偷拍裙底，忍不住在鏡頭前掉淚，因為嫌犯把兩段影片後製，放上付費平台被更多人轉發，至今已超過5萬人觀看，短今說到這突然聲淚俱下，坦言起初還不敢告訴觀念較傳統的爸媽，是在姊姊和經紀人的鼓勵才報案。沒想到，被偷拍竟然還有酸民質問短今為何要穿短裙，批她搏版面，短今當時寫下心聲：「謝謝所有私訊關心、留言，我都有看到，謝謝這些小天使出現在我身邊，心中滿滿感謝，至於少部分人，覺得不穿短裙就不會發生這種事，我是為了紅才這樣做，我想這輩子你們都不會理解我的感受，我也懶得跟你們解釋。」