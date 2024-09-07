台北羽球公開賽／林俊易2：0復仇李佳豪！闖台北公開賽男單冠軍戰

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▲林俊以直落二擊敗李佳豪，闖進台北羽球公開賽男單決賽。（圖／記者葉政勳攝）

▲李佳豪世界排名提升很快，他和林俊易是好友，兩人在場上也是互有勝負。（圖／記者葉政勳攝）

2024BWF超級300級台北羽球公開賽今（7）日進行男單4強戰的賽事，我國世界第14的「左手重砲」林俊易和世界第24的李佳豪再次對決，這一次是由林俊易以2：0直落二帶走勝利，率先晉級到冠軍戰，靜候周天成和戚又仁之間的勝者。兩人不久前才在韓國公開賽4強進行過交手，當時李佳豪在4強戰與林俊易激戰2局後，以21：18、22：20取勝，之後在冠軍戰敗給了中國大陸選手陸光祖，拿下亞軍，也堪稱是個人近期的代表作。這次台北公開賽林、李又很巧的在四強交鋒，這一次林俊易開賽就展現十足壓迫感，首局先以21：12強勢搶下。次局戰況比較膠著一些，雙方一度戰成9：9的平手，比賽後段的關鍵分比拚還是林俊易更有把握，他先以20：17取得3個賽點，並在第3個把握住，以21：19直落二取勝。談到這一場比賽，林俊易說比起上一次交手，他這場也打得有一些壓力，起伏比較大，直到後半段才有把節奏拉起來。談到近期的比賽心態，他說：「奧運積分時期我比較急，有一個壓力在，沒有把步驟做好，每個對手都需要做好功課才行。」而這次在臺北賽被林俊易復仇，李佳豪說他今天整體狀態起得比較慢一些，不過也享受兩人這樣互有來回的對決。今年年底當然也希望能挑戰看看排名，拚一下生涯新高。