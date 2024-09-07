台北羽球公開賽／周天成1：2爆冷不敵戚又仁！無緣闖進男單冠軍戰

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▲戚又仁在台北羽球公開賽男單四強爆冷、後來居上以總局數2：1擊敗周天成，晉級冠軍戰，將對上「左手重砲」林俊易。（圖／記者葉政勳攝）

2024BWF超級300級台北羽球公開賽今（7）日男單4強戰，台灣「羽球一哥」周天成大戰同胞好手戚又仁，雙方激戰3局之後，最終是由戚又仁爆冷後來居上以總局數2：1獲勝，晉級冠軍戰，將對上「左手重砲」林俊易。稍早林俊易已經擊敗李佳豪，取得第一張男單冠軍戰門票，另一個資格要由周天成和戚又仁來爭，雙方過去曾在BWF交手過3次，由周天成取得全勝，世界排名也是周第9好過戚的第42。不過今天開賽後戰局有些出人意料，首局戚又仁以10：7領先，不過後者並沒有把握住這個優勢，經驗豐富的小天展現自己在比賽中的調整能力，很快將分數追上，首局反到以21：19先下一城。次局周天成嘗試持續加壓，不過在5：7之後，戚又仁連得9分，不斷反超比數、還將領先優勢給拉開，21：11扳平戰局。決勝局比數咬得相當緊，技術暫停時周天成以11：9暫時領先，但戰局之後風雲色變，戚又仁主導局面，拉開領先，還以20：16取得4個賽點，周天成沒能頂住以17：21落敗。周天成賽後走進混合採訪區時，神情有些疲勞，他說此役自己在網前的控制上不是特別好，給了對手很多機會，「他表現很好，確實表現得很好，而我今天有點調動不起來，感覺狀況不是特別好吧。」戚又仁則表示，自己這一場比賽主要是有把速度提升起來，去壓迫周天成，「速度要打起來，我速度沒提升，學長的控球技術可能就把我給壓制住」，而談到關鍵第2局中盤逆轉，戚又仁說自己在第2局搶得比較兇，減少對手的進攻機會，也讓自己能有效得分。