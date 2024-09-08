CNN：美國擔憂　俄軍神祕單位破壞海底電纜風險升高

我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社亞特蘭大7日綜合外電報導）2名美國官員指出，美國發現俄羅斯在關鍵海底電纜周圍的軍事活動有增加趨勢，研判俄方現在更有可能採取破壞行動，目的為了讓全球通訊基礎設施的要害無法正常運作。美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據其中1位官員的說法，俄羅斯近年來日益著重打造1個相關軍事單位，能夠部署1支包含水面艦艇、潛艦和無人艦艇的強大艦隊。這個單位的名稱是「深海研究總局」（Main Directorate for Deep Sea Research），以其俄文名稱字母縮寫GUGI為人所知。1名美國官員告訴CNN：「俄羅斯在全球的海上軍事活動增加，令我們憂心。我們擔憂俄國對於是否破壞美國及其盟邦的關鍵海底基礎設施，可能正在改變盤算。俄國正持續發展能進行海底破壞的軍事能力，主要透過GUGI來執行。」這名官員透露，美方定期追蹤在關鍵海上基礎設施和海底電纜附近穿梭的俄羅斯艦艇，這些設施往往遠離俄國海岸。美國對於神秘的GUGI從事的海底行動感到擔憂，過去未經披露。海底電纜是世界網路通訊和電信流通的重要骨幹，全球通訊和網路傳輸大多透過沿海底鋪設的龐大高速光纖電纜網進行。一旦遭遇協同攻擊，這些電纜沿線的民間、官方和軍方通訊，以及金融市場和能源供應商等依賴跨國通訊的行業運作，恐為之大亂。除此之外，數個歐洲國家之間也靠海底電纜輸送大量電力。美國與其盟友密切監視俄羅斯在世界各地重要海底電纜附近的軍事活動。去年4月在北大西洋公約組織（NATO）的1艘巡邏艇上，數名指揮官告訴CNN，他們近年來目睹俄國在波羅的海海底電纜所處海域增加這類活動。北歐周圍海域是俄軍進行這類監視和活動的重點地帶。瑞典、丹麥、挪威和芬蘭4國的公共廣播公司去年進行聯合調查，發現俄羅斯在歐洲北部海域有1支疑似間諜艦隊在活動，有可能對海底電纜和風場發動破壞。這些廣播公司利用資料分析、攔截無線電通訊和消息人士情報，追蹤到數年間共有約50艘俄羅斯艦艇在當地作業，透過水下監視繪製地圖標出可能的攻擊地點。CNN撰文記者修托（Jim Sciutto）在今年3月出版的著作「大國歸來」（The Return of Great Powers，暫譯）中指出，台灣和美國軍隊同樣在台灣周邊海域見到中國海軍類似活動。華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員布勞（Elisabeth Braw）去年2月已在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌的專欄中寫道，中方這些活動「看來像是北京目標明確的騷擾，練習如何完全切斷台灣與外界聯繫」。儘管俄羅斯持續攻打烏克蘭，但並未因此中斷上述威脅性活動。1名美國官員對CNN表示，俄國領導層非常重視GUGI，即使與烏克蘭戰況激烈，仍繼續投資這個單位。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1130907