大谷翔平罕見「1局死2次」！讓出打點王　道奇7:2轟垮守護者　　

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大谷翔平1局死2次！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（8）日出戰克里夫蘭守護者，也是雙方系列戰第2戰，有趣的是，大谷翔平首局只掃出了一支讓全場為之驚奇的界外球，讓現場球迷短暫地空歡喜了一下。在第一局面對守護者先發投手Gavin Williams，大谷翔平將一球掃向右外野深處，落在全壘打標桿附近，他出手後也拔腿狂奔衝向一壘，可惜最後被判界外球道奇打線則是1局下靠著守護者先發投手Gavin Williams連續3次保送自亂陣腳，1出局滿壘，Tommy Edman敲出場地二壘安打以2：0先馳得點，後續Gavin Lux高飛犧牲打、Miguel Rojas安打和Andy Pages2分砲，道奇單局灌進6分奠定勝基。守護者2局上由Lane Thomas擊出2分砲追趕，不過道奇4局下再靠著Mookie Betts轟出陽春砲、本季第16轟出爐，加上道奇今採投手車輪戰，合計7位投手僅讓守護者攻下2分，中止2連敗。大谷雖然未敲安，但他本季已經有100打點，是自2021年球季後，個人新高，160支安打，也是自2022年球季以來，追平生涯新高。