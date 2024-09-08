大谷翔平罕見「1局死2次」！讓出打點王　道奇7:2轟垮守護者　　

大谷翔平1局死2次！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（8）日出戰克里夫蘭守護者，也是雙方系列戰第2戰，日籍球星大谷翔平單場4打數熄火，還有1局出局2次的「罕見」經驗，道奇靠著1局下海灌6分，加上投手車輪戰優異發揮，終場7：2擊敗守護者。大谷翔平4打數0安打，賽後打擊率0.289，攻擊指數0.986，釀酒人隊Willy Adames今天敲出本季第30轟，打點來到101分，也再度超越大谷成為國聯打點王。
大谷翔平讓出打點王 還1局死兩次
大谷昨天才轟出45轟，成為大聯盟百年史上第一位45轟45盜的打者。大谷翔平今依舊擔任一棒，首打席與第2打席都擊出滾地出局，都發生在同一局。第3打席遭三振，第4打席擊出左外野深遠飛球遭到接殺，4打數0安打，賽後打擊率0.289，攻擊指數0.986。
有趣的是，大谷翔平首局只掃出了一支讓全場為之驚奇的界外球，讓現場球迷短暫地空歡喜了一下。
在第一局面對守護者先發投手Gavin Williams，大谷翔平將一球掃向右外野深處，落在全壘打標桿附近，他出手後也拔腿狂奔衝向一壘，可惜最後被判界外球
道奇打線則是1局下靠著守護者先發投手Gavin Williams連續3次保送自亂陣腳，1出局滿壘，Tommy Edman敲出場地二壘安打以2：0先馳得點，後續Gavin Lux高飛犧牲打、Miguel Rojas安打和Andy Pages2分砲，道奇單局灌進6分奠定勝基。
守護者2局上由Lane Thomas擊出2分砲追趕，不過道奇4局下再靠著Mookie Betts轟出陽春砲、本季第16轟出爐，加上道奇今採投手車輪戰，合計7位投手僅讓守護者攻下2分，中止2連敗。
大谷雖然未敲安，但他本季已經有100打點，是自2021年球季後，個人新高，160支安打，也是自2022年球季以來，追平生涯新高。
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大谷昨天才轟出45轟，成為大聯盟百年史上第一位45轟45盜的打者。大谷翔平今依舊擔任一棒，首打席與第2打席都擊出滾地出局，都發生在同一局。第3打席遭三振，第4打席擊出左外野深遠飛球遭到接殺，4打數0安打，賽後打擊率0.289，攻擊指數0.986。
有趣的是，大谷翔平首局只掃出了一支讓全場為之驚奇的界外球，讓現場球迷短暫地空歡喜了一下。
在第一局面對守護者先發投手Gavin Williams，大谷翔平將一球掃向右外野深處，落在全壘打標桿附近，他出手後也拔腿狂奔衝向一壘，可惜最後被判界外球
道奇打線則是1局下靠著守護者先發投手Gavin Williams連續3次保送自亂陣腳，1出局滿壘，Tommy Edman敲出場地二壘安打以2：0先馳得點，後續Gavin Lux高飛犧牲打、Miguel Rojas安打和Andy Pages2分砲，道奇單局灌進6分奠定勝基。
守護者2局上由Lane Thomas擊出2分砲追趕，不過道奇4局下再靠著Mookie Betts轟出陽春砲、本季第16轟出爐，加上道奇今採投手車輪戰，合計7位投手僅讓守護者攻下2分，中止2連敗。
大谷雖然未敲安，但他本季已經有100打點，是自2021年球季後，個人新高，160支安打，也是自2022年球季以來，追平生涯新高。