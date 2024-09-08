U18亞青／史上首次遭韓國完封！日本火球男霸氣喊：想完封中華隊

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▲U18亞青中華隊將在今（8）日晚間6點半交手日本隊，上演暌違8年的「台日大戰」，中華隊預計由陽念希掛帥主投先發。（圖／大會提供）

史上首次遭韓國完封！U18亞洲青棒錦標賽昨（7）日進行「日韓大戰」，結果日本因為在6局上守備失誤掉分，最後遭到韓國以1：0完封勝，是亞青賽會史上的首次紀錄。昨（7）日比賽，日、韓雙方前5局維持0：0平手，但日本在6局上由坂井遼接替登板後，遭到朴在賢擊出穿越三壘側的二壘安打，後續發動盜壘，且讓捕手熊谷俊乃介發生暴傳失誤，攻下極其寶貴的1分。賽後日本總教練小倉全由接受訪問表示：「很想贏，投手們真的已經投得很好了。」扮演關鍵功臣的今朝丸裕喜，談到後援時的心情，說道：「由於今朝丸裕喜該場只用了18顆球，所以不需要休息時間，就可以出戰冠軍戰。而他的對手，將會是中華隊的先發投手陽念希。