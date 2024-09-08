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U18亞青／史上首次遭韓國完封！日本火球男霸氣喊：想完封中華隊

記者林之越/綜合報導

▲U18亞青賽冠軍戰，日本派出火球男今朝丸裕喜先發，在韓冠戰賽後接受日本媒體訪問，喊話想要對中華隊投出完封，並奪下冠軍。（圖／大會提供）
▲U18亞青賽冠軍戰，日本派出火球男今朝丸裕喜先發，在韓冠戰賽後接受日本媒體訪問，喊話想要對中華隊投出完封，並奪下冠軍。（圖／大會提供）
史上首次遭韓國完封！U18亞洲青棒錦標賽昨（7）日進行「日韓大戰」，結果日本因為在6局上守備失誤掉分，最後遭到韓國以1：0完封勝，是亞青賽會史上的首次紀錄。後援上場穩住軍心的火球男今朝丸裕喜，今（8）日持續在冠軍戰先發，交手中華隊，力拚隊史第6冠，接受媒體訪問時，也霸氣喊話：「絕對，想要以完封結束比賽。」

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複賽慘遭韓國完封　日媒形容「屈辱」

昨（7）日比賽，日、韓雙方前5局維持0：0平手，但日本在6局上由坂井遼接替登板後，遭到朴在賢擊出穿越三壘側的二壘安打，後續發動盜壘，且讓捕手熊谷俊乃介發生暴傳失誤，攻下極其寶貴的1分。好在今朝丸裕喜登板接下投球任務，才讓日本隊避免持續失分，雖然最終0：1敗給韓國，但仍守住冠軍戰資格。

對於此場敗仗，日本媒體《體育報知》形容是「史上首次的屈辱」，因為在亞青賽事的歷史中，日本隊從來沒有以完封的方式敗給韓國。賽後日本總教練小倉全由接受訪問表示：「很想贏，投手們真的已經投得很好了。」扮演關鍵功臣的今朝丸裕喜，談到後援時的心情，說道：「因為知道再被得分，就進不了冠軍賽了，所以想著絕對不能被打到。

由於今朝丸裕喜該場只用了18顆球，所以不需要休息時間，就可以出戰冠軍戰。對於這項重責大任，他也霸氣喊話：「必須守護住本壘才能取勝，絕對，想要以完封結束比賽。」而他的對手，將會是中華隊的先發投手陽念希。

▲U18亞青中華隊將在今（8）日晚間6點半交手日本隊，上演暌違8年的「台日大戰」，中華隊預計由陽念希掛帥主投先發。（圖／大會提供）
▲U18亞青中華隊將在今（8）日晚間6點半交手日本隊，上演暌違8年的「台日大戰」，中華隊預計由陽念希掛帥主投先發。（圖／大會提供）

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