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MLB／紅襪「故事哥」Story睽違逾5個月復出！主帥：他準備好了

記者陳品翔/綜合報導

▲波士頓紅襪明星內野手「故事哥」Trevor Story，因傷缺陣逾5個月之久後，今（8）日總算傷癒歸隊，隨即以先發第七棒游擊手身分出戰，最終他4個打數敲出1支安打，進帳1分打點。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓紅襪明星內野手「故事哥」Trevor Story，因傷缺陣逾5個月之久後，今（8）日總算傷癒歸隊，隨即以先發第七棒游擊手身分出戰，最終他4個打數敲出1支安打，進帳1分打點。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒波士頓紅襪明星內野手「故事哥」Trevor Story，在因傷缺陣逾5個月之久後，今（8）日總算傷癒歸隊，也隨即以先發第七棒游擊手身分出戰，最終他4個打數敲出1支安打，進帳1分打點，紅襪最終則在主場以7：5擊敗大聯盟爐主白襪隊。紅襪總教練Alex Cora賽前受訪談到Story如今的狀況時也表示，「我們相信他（Trevor Story）已經做好準備了。」

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Story4月初因飛撲救球受傷　休息5個月後如今歸隊

根據大聯盟官網記者Ian Browne報導，「故事哥」Trevor Story是在美國時間4月5日，對陣洛杉磯天使的客場比賽中，因為一次飛撲接球意外導致左肩受傷，後續檢查後則是需要接受手術，Story也隨即接受手續治療，在休息與復健長達逾5個月之後，如今故事哥總算傷癒歸隊。

主帥對Story狀況滿意　稱他已經做好準備

紅襪總教練Alex Cora賽前受訪時則表示，「老實說，這對球隊來說真的是個很棒的消息，我們都相信他（Trevor Story）已經準備好了。從他現在的身體狀況來說，我們覺得他處在一個非常舒服自在的位置。」

而原本Story的傷勢預計恢復時間為6個月，如今比預期的還要來得快復出，Alex Cora則說，「全明星週過後，他發現自己有機會可以趕在例行賽尾聲歸隊，因此就變得更加認真。

Trevor Story現年31歲，生涯是自2016年在洛磯隊發跡，並入選過2次全明星賽，也曾2度拿下銀棒獎。過去他在2022年轉戰波士頓紅襪，雙方簽下一份為期6年總價1.4億美元(約新台幣44.8億元)的大約，今年是合約進行的第3個球季。


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