MLB／紅襪「故事哥」Story睽違逾5個月復出！主帥：他準備好了

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MLB美國職棒波士頓紅襪明星內野手「故事哥」Trevor Story，在因傷缺陣逾5個月之久後，今（8）日總算傷癒歸隊，也隨即以先發第七棒游擊手身分出戰，最終他4個打數敲出1支安打，進帳1分打點，紅襪最終則在主場以7：5擊敗大聯盟爐主白襪隊。根據大聯盟官網記者Ian Browne報導，「故事哥」Trevor Story是在美國時間4月5日，對陣洛杉磯天使的客場比賽中，因為一次飛撲接球意外導致左肩受傷，後續檢查後則是需要接受手術，Story也隨即接受手續治療，紅襪總教練Alex Cora賽前受訪時則表示，「。從他現在的身體狀況來說，我們覺得他處在一個非常舒服自在的位置。」而原本Story的傷勢預計恢復時間為6個月，如今比預期的還要來得快復出，Alex Cora則說，「全明星週過後，Trevor Story現年31歲，生涯是自2016年在洛磯隊發跡，並入選過2次全明星賽，也曾2度拿下銀棒獎。，今年是合約進行的第3個球季。