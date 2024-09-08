快訊／操控球員打假球被判重刑！前台南縣議長吳健保74歲因病逝世

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▲前大聯盟球星曹錦輝，回台也被捲入假球案。（圖／葉政勳攝）

吳健保病逝！前台南縣議會議長吳健保因涉嫌職棒假球等案件遭判刑入獄，今年5月獲假釋出獄，但因健康狀況變差，日前住進醫院，2009 年，中華職棒爆發假球事件，有多達25人遭起訴。當年負責接觸球員並居中協調的「雨刷集團」幕後金主就是前台南縣議長吳健保。吳健保曾是中國國民黨籍，也是台南縣議會知名人物，擁有黑道背景，他出身自台南市仁德區二空新村，不但黑白兩道通吃，還涉嫌以此獲利不少。據了解，吳健保返家後曾拜訪附近友人，他因糖尿病等洗腎進進出出醫院多次，也曾跌倒2次，因身體不適赴醫院檢查，發現罹癌，日前再度入院，今天傳出病逝消息。地檢署在2009年台灣大賽結束隔天發動大規模搜索及約談行動，約談對象包括組頭、前職棒球員和現役職棒選手。根據檢察機關的調查，檢方並在偵辦過程中查出台南縣議會議長吳健保涉嫌在2007年以金錢收買、恐嚇等方式操控中信鯨球員打假球。涉案職棒球員部分以兄弟象、La New熊和中信鯨三隊為主，包括象隊曹錦輝、熊隊張誌家等具有旅外經驗（曾在美國職棒大聯盟和日本職棒出賽）的著名選手都遭到約談。此外，前兄弟象總教練中込伸遭到拘提偵訊及起訴求刑，後坦承涉案。