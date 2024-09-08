醜聞爆發2月後首公開露面！江坤俊後門小跑步快閃　全程不發一語

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▲江坤俊今（8）日首度在公開活動現身。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲江坤俊被大批媒體包圍，小跑步上保母車。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

江坤俊先前爆出醜聞，不但出軌護理師，也更被指控性騷擾昔日節目搭擋鄭凱云，沈寂2個月後，他今（8）日首度在公開活動現身，與徐小可、Makiyo 出席自媒體商務平台《破風者》記者會，活動結束後從後門小跑步離開，面對媒體逼問一語不發。江坤俊爆發醜聞後首度公開現身，在活動上敬業微笑，分享專業知道，結束後，大批媒體在門口守候，江坤俊一度無法離開現場，最後才在工作人員護送下從後門離開，他原先快步走出後門，看見媒體後，乾脆直接小跑步上保母車，在車內雙手合十，面對媒體提問一律不回應。江坤俊原本營造暖心醫生、愛家好男人的形象，卻被爆料出軌護理師，不但被拍到和對方一起買晚餐，進出同一處社區公寓過夜，對方的內褲還遺留在院內，儘管第一時間江坤俊和劉藺秦發表共同聲明，「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」仍無法平息外界聲浪。還有人爆料，江坤俊會創群組傳教，看診的態度輕浮，動手術時甚至還會爆粗口，直指他的人品很差，隨後又被《健康2.0》的搭擋鄭凱云指控，4年前曾被對方性騷擾，讓她忍無可忍，蒐集證據提交給電視台高層，要求江坤俊為自己的言行負責，並對她道歉，醜聞接連爆發之下，江坤俊宣佈辭退《健康2.0》，從螢光幕前消失，回歸醫生本業，今日才首度現身。