封柯文哲「痞子政客」　曹興誠：無核心價值淪中共統戰工具

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民眾黨主席柯文哲因京華城案涉貪遭羈押禁見，對此聯電前董事長曹興誠今（8）日表示，犯罪與否不便評論，但做為政治人物言行可受公評，認為柯就是一個「痞子政客」，沒有核心價值或基本理念，可厭之處除了痞子性格，最嚴重的是背棄了本土台獨理念、自甘墮落，淪為中共的統戰工具，附和中共最明顯的證據，就是其對黑熊學院的攻擊和誹謗，咒罵黑熊學院是「義和團」，這種離譜的攻擊，若不是接受中共指示而做，「想不出他有什麼其他理由」。曹興誠說，犯罪與否不便評論，但因為他是政治人物，其言行可受公評，結論是一個「痞子政客」，痞子沒有核心價值或基本理念，見風轉舵、油嘴滑舌，時而強橫仗勢欺人，時而哭泣博取同情，原以醫師身分裝作清高，其後求名逐利原形畢露。曹興誠說，柯文哲的可厭之處，除了痞子性格，最嚴重的是他背棄了本土的台獨理念，自甘墮落，淪為中共的統戰工具，堅持舉辦台北和上海的雙城論壇，而台北是中華民國的首都，要辦雙城論壇，也應該辦台北北京雙城論壇，和上海辦雙城論壇，暗中就是對中華民國的矮化，這在意義上，跟講「中國台北」是一樣的。此外柯文哲名言「兩岸一家親，勝過兩岸一家仇」，曹興誠表示，中共為了吞併台灣，不斷地偽造文書、曲解歷史，2018年修改《憲法》，宣稱台灣是中華人民共和國不可分割領土，直接沒收了台灣人的主權和地權。近年更不斷以機艦擾台，恐嚇台灣；這種對台灣充滿威脅的政權，柯文哲居然說要一家親，不知道對中共的「親情」，究竟從何而來？而柯文哲的一家仇，也是對台灣社會嚴重的誤導。曹興誠表示，台灣人對中共並無仇恨，台獨只是想「獨」善其身，與中共國互不隸屬，各管各的。柯文哲講的好像如果對他們無情，就是跟他們有仇；這種只能二選一的論述，不僅遮蔽了台獨追求和平的意義，還幫中共發出了「順我者昌、逆我者亡，你別無選擇」恐嚇。曹興誠也說，柯文哲附和中共最明顯的證據，就是他對黑熊學院的攻擊和誹謗，黑熊學院是由沈伯洋創立的，目的是提供訓練課程，教大家如果中共來襲，如何恰當的保護自己、保護家人，並和鄰里互相照顧，減低傷亡。黑熊學院增加台灣社會抵抗侵略的韌性，對國家社會絕對有利，而且來自民間自動自發，沒有要求政府提供任何經費，這是值得表揚的事情，為什麼會有台灣人對他們謾罵攻擊呢？曹興誠說明，唯一的原因，當然是因為黑熊學院妨礙了中共的戰略目標。中共希望武力犯台的時候，台灣社會沒有任何抵抗力量，所有人都會乖乖投降。黑熊學院這樣的組織，當然被視為眼中釘，因此發動了中共在台灣的走狗，對黑熊學院做出各種不實的抹黑和攻擊。曹興誠指出，在這個抹黑攻擊當中，柯文哲一馬當先，咒罵黑熊學院是「義和團」。把民間的防災訓練醜化成當年濫殺無辜的暴徒，這種離譜的攻擊，若不是接受中共的指示而做，想不出有什麼其他理由。最後曹興誠說，過去學者余英時曾說，中共是徹頭徹尾的流氓地痞組織，「痞子市長和中共親密往來，應該就是臭味相投吧？」