昔舊案馬英九一審無罪　媒體人：從此不相信北檢

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民眾黨主席柯文哲因京華城案涉貪遭羈押禁見，對此臉書粉專「逆風的烏鴉」表示，為何自己不相信北檢講的任何一個字？就是從前總統馬英九三中案開始，風風火火搞了幾年，找媒體放話講得跟真的一樣，結果馬英九無罪，而案子辦成這樣，檢察官還全都升官了，本次司法獨立在北檢身上，只要遇到政治案件，就成了笑話，強調柯未必沒問題，「但既然辦的是北檢，就沒有任何參考價值」。「為何不相信北檢講的任何一個字？」逆風的烏鴉表示，之前提過就是從三中案開始。北檢當年在邢泰釗帶領下重啟三中案，用了十幾個檢察官，期間透過媒體放話，連筆錄和錄音光碟的內容都丟出來，要塑造馬英九有罪的風向。逆風的烏鴉說，風風火火搞了幾年，找媒體放話講得跟真的一樣，結果馬英九無罪。當時馬還去告邢泰釗洩密，結果由邢泰釗自己簽結說沒有洩秘。逆風的烏鴉指出，一個案子辦成這樣，這些檢察官還全都升官了，邢泰釗更成了檢察總長。司法獨立在北檢身上，只要遇到政治案件，就成了笑話。最後逆風的烏鴉強調，柯文哲未必沒問題，但既然辦的是北檢，就沒有任何參考價值，順便一提現任北檢檢察長王俊力，在擔任桃檢檢察長時，兩度簽結鄭文燦涉貪案。