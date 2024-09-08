吳健保是中職假球案幕後黑手！曾恐嚇球員：你家人住哪裡我都知道

前台南縣議長吳健保，今（8）日傳出因癌症過世，享壽74歲，吳健保在政壇上頗具爭議性，涉及多次職棒假球事件，間接導致中信鯨隊解散。此外，吳健保還涉及勒索包商和盜採曾文溪砂石等罪，在2014年因為職棒假球案的恐嚇罪要入獄服刑，結果潛逃出海。 2007年的職棒假球事件，甚至因為選手不配合打假球，讓吳健保賠錢，氣得把職棒選手叫來議長服務處痛罵並恐嚇。甚至要球員當心「我知道你家人住哪裡」，以此脅迫球員放水。
吳健保是幕後黑手 曾漢州也當白手套
吳健保是中職幕後「黑」手，他藉由球員曾漢州等人，脅迫球員放水，操控當時戰績和人氣皆不振的中信鯨隊，間接導致球隊解散。
由於吳健保下注都是千萬起跳，因此他要求「一定要放水」，以某場比賽為例，中信鯨要輸2分吳健保才會賺錢，結果中信鯨隊投手杜章偉拼命餵好球，統一獅隊打者卻打不出去，而鯨隊外野手紀俊麟也敲了全壘打，讓鯨隊以2:3輸球，也讓吳健保輸錢後大罵：「那顆球害我少賺 2375 萬元！」
比賽結束後，吳健保要中信鯨選手搭計程車到服務處，並且排排站像教訓小學生一樣痛罵。打全壘打的紀俊麟還遭到恐嚇「你家人住哪，我們知道，上面會處理你們。」事後又加重恐嚇紀俊麟，派出手下黎紹君將選手帶到KTV發落，並且以酒瓶朝選手身上怒摔，要選手「好好聽話」。
此外，吳健保相當好賭，地方人士常常聽吳健保痛罵職棒讓他輸不少錢。而之所以將黑手滲入中信鯨隊，是因為黎紹君和當時的中信選手曾漢州是在眷村一起長大的朋友。
吳健保也涉入 2009 年兄弟象打假球事件，「黃金三劍客」陳致遠、蔡豐安都涉案，唯有「恰恰」彭政閔維護清白，但也重創台灣職棒。涉案職棒球員部分以兄弟象、La New熊和中信鯨三隊為主。
包括象隊曹錦輝、熊隊張誌家、還有黃俊中、許文雄、蔣智聰、黃小偉等，都被牽連，「雨刷集團」首腦蔡政宜，也被起訴。這起事件還讓中込伸為了回到日本認罪，現在在甲子園球場對面改賣燒肉，自此不碰棒球。
中信鯨爆出假球案後，更是讓球隊高層灰心，決定收手，兄弟象最後也被害慘，更在之後賣給中信，但球迷也已經心死。中職假球案害死不少球員，當年簽賭集團的首腦「雨刷」蔡政宜，就曾和吳健保一起經營簽賭站。2022年九合一選舉，蔡政宜以無黨籍當選嘉義縣議員，得票數為嘉義縣第三高票、嘉義縣第四選舉區第一高票，引發爭議。
吳健保雖然過世，但不少球迷反應卻是異常「激動」，紛紛在網路上留言，「他毀了多少人多少年的生涯 多少球迷多少年的期盼」、「普天同慶」、「再見，掰掰」，這或許也是吳健保及親人無法想像的後果。
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吳健保是中職幕後「黑」手，他藉由球員曾漢州等人，脅迫球員放水，操控當時戰績和人氣皆不振的中信鯨隊，間接導致球隊解散。
由於吳健保下注都是千萬起跳，因此他要求「一定要放水」，以某場比賽為例，中信鯨要輸2分吳健保才會賺錢，結果中信鯨隊投手杜章偉拼命餵好球，統一獅隊打者卻打不出去，而鯨隊外野手紀俊麟也敲了全壘打，讓鯨隊以2:3輸球，也讓吳健保輸錢後大罵：「那顆球害我少賺 2375 萬元！」
比賽結束後，吳健保要中信鯨選手搭計程車到服務處，並且排排站像教訓小學生一樣痛罵。打全壘打的紀俊麟還遭到恐嚇「你家人住哪，我們知道，上面會處理你們。」事後又加重恐嚇紀俊麟，派出手下黎紹君將選手帶到KTV發落，並且以酒瓶朝選手身上怒摔，要選手「好好聽話」。
此外，吳健保相當好賭，地方人士常常聽吳健保痛罵職棒讓他輸不少錢。而之所以將黑手滲入中信鯨隊，是因為黎紹君和當時的中信選手曾漢州是在眷村一起長大的朋友。
吳健保也涉入 2009 年兄弟象打假球事件，「黃金三劍客」陳致遠、蔡豐安都涉案，唯有「恰恰」彭政閔維護清白，但也重創台灣職棒。涉案職棒球員部分以兄弟象、La New熊和中信鯨三隊為主。
包括象隊曹錦輝、熊隊張誌家、還有黃俊中、許文雄、蔣智聰、黃小偉等，都被牽連，「雨刷集團」首腦蔡政宜，也被起訴。這起事件還讓中込伸為了回到日本認罪，現在在甲子園球場對面改賣燒肉，自此不碰棒球。
中信鯨爆出假球案後，更是讓球隊高層灰心，決定收手，兄弟象最後也被害慘，更在之後賣給中信，但球迷也已經心死。中職假球案害死不少球員，當年簽賭集團的首腦「雨刷」蔡政宜，就曾和吳健保一起經營簽賭站。2022年九合一選舉，蔡政宜以無黨籍當選嘉義縣議員，得票數為嘉義縣第三高票、嘉義縣第四選舉區第一高票，引發爭議。
吳健保雖然過世，但不少球迷反應卻是異常「激動」，紛紛在網路上留言，「他毀了多少人多少年的生涯 多少球迷多少年的期盼」、「普天同慶」、「再見，掰掰」，這或許也是吳健保及親人無法想像的後果。