吳健保是中職假球案幕後黑手！曾恐嚇球員：你家人住哪裡我都知道

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▲曾文溪2004年的疏濬發包工程，前台南縣議長吳健保、前台南縣議員李全富共謀圍標，並盜採砂石販售牟利。（圖／NOWnews資料照片）

▲職棒放水案幕後金主吳健保，因為癌症過世，但他曾脅迫球員放水。(圖 / NOWnews資料照)

前台南縣議長吳健保，今（8）日傳出因癌症過世，享壽74歲，吳健保在政壇上頗具爭議性，涉及多次職棒假球事件，間接導致中信鯨隊解散。吳健保是中職幕後「黑」手，他藉由球員曾漢州等人，脅迫球員放水，操控當時戰績和人氣皆不振的中信鯨隊，間接導致球隊解散。此外，吳健保相當好賭，地方人士常常聽吳健保痛罵職棒讓他輸不少錢。而之所以將黑手滲入中信鯨隊，是因為黎紹君和當時的中信選手曾漢州是在眷村一起長大的朋友。吳健保也涉入 2009 年兄弟象打假球事件，「黃金三劍客」陳致遠、蔡豐安都涉案，唯有「恰恰」彭政閔維護清白，但也重創台灣職棒。涉案職棒球員部分以兄弟象、La New熊和中信鯨三隊為主。中信鯨爆出假球案後，更是讓球隊高層灰心，決定收手，兄弟象最後也被害慘，更在之後賣給中信，但球迷也已經心死。中職假球案害死不少球員，當年簽賭集團的首腦「雨刷」蔡政宜，就曾和吳健保一起經營簽賭站。