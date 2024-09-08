U18亞青／林鉑濬獲頒MVP！冠軍戰狂飆K解危　直言：不想再拿亞軍

林鉑濬獲頒U18亞青MVP！U18亞洲青棒錦標賽的最終冠軍戰，中華隊以6：1戰勝強敵日本，睽違17年再度奪下冠軍，同時也是隊史的第3座冠軍。其中，中華隊的中繼投手林鉑濬功不可沒，先是在3局下為先發投手陽念希解危，後續在5、6局自己接連遭遇危機，仍霸氣守住日本隊攻勢，也讓他在賽後獲選為本次賽會的MVP。此外，中華隊的陳睦衡、曾偉喆，也分別獲選為最佳先發投手以及最佳指定打擊。
數度陷入危機 霸氣飆K守成
中華隊在3局上靠著打線發威，取得2：1領先，不過3局下陽念希在抓下2個出局數後，卻接連被敲出安打，陷入一、三壘有人的危險局面。此時，林鉑濬登板中繼，成功三振第四棒的石塚裕惺，化解失分危機。
5、6局下，林鉑濬開局都被敲出安打，並陷入得點圈危機，可是林鉑濬先是在5局上讓石塚裕惺敲出雙殺打，成功結束半局；6局下滿壘局面，連續讓日本2名打者擊出外野飛球，遭到接殺，接著三振濱本遙大，霸氣度過失分危機。
獲選賽會MVP 不想為亞軍流淚
最終，林鉑濬在7局下也順利守下日本隊的最後反攻，幫助中華隊奪下冠軍，本場主投4.1局，被敲出5支安打，沒有失分，送出1次保送及4次三振，獲選賽會MVP可以說是當之無愧。
賽後接受訪問，林鉑濬表示：「高中三年參加很多比賽，拿過太多亞軍，所以這次不想再為亞軍流眼淚。」談到多次面臨到的失分危機，當下是什麼心情，林鉑濬則說：「一直告訴自己要冷靜，因為對面是落後的，所以一定比我們還急，就有刻意放慢步調去投。」
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中華隊在3局上靠著打線發威，取得2：1領先，不過3局下陽念希在抓下2個出局數後，卻接連被敲出安打，陷入一、三壘有人的危險局面。此時，林鉑濬登板中繼，成功三振第四棒的石塚裕惺，化解失分危機。
5、6局下，林鉑濬開局都被敲出安打，並陷入得點圈危機，可是林鉑濬先是在5局上讓石塚裕惺敲出雙殺打，成功結束半局；6局下滿壘局面，連續讓日本2名打者擊出外野飛球，遭到接殺，接著三振濱本遙大，霸氣度過失分危機。
獲選賽會MVP 不想為亞軍流淚
最終，林鉑濬在7局下也順利守下日本隊的最後反攻，幫助中華隊奪下冠軍，本場主投4.1局，被敲出5支安打，沒有失分，送出1次保送及4次三振，獲選賽會MVP可以說是當之無愧。
賽後接受訪問，林鉑濬表示：「高中三年參加很多比賽，拿過太多亞軍，所以這次不想再為亞軍流眼淚。」談到多次面臨到的失分危機，當下是什麼心情，林鉑濬則說：「一直告訴自己要冷靜，因為對面是落後的，所以一定比我們還急，就有刻意放慢步調去投。」