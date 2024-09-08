U18亞青／林鉑濬獲頒MVP！冠軍戰狂飆K解危　直言：不想再拿亞軍

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▲U18亞青冠軍戰，中華隊投手林鉑濬，中繼登板主投4.1局無失分，獲選為本屆賽會MVP。（圖／大會提供）

林鉑濬獲頒U18亞青MVP！U18亞洲青棒錦標賽的最終冠軍戰，中華隊以6：1戰勝強敵日本，睽違17年再度奪下冠軍，同時也是隊史的第3座冠軍。其中，此外，中華隊的陳睦衡、曾偉喆，也分別獲選為最佳先發投手以及最佳指定打擊。中華隊在3局上靠著打線發威，取得2：1領先，不過3局下陽念希在抓下2個出局數後，卻接連被敲出安打，陷入一、三壘有人的危險局面。此時，林鉑濬登板中繼，成功三振第四棒的石塚裕惺，化解失分危機。5、6局下，林鉑濬開局都被敲出安打，並陷入得點圈危機，可是林鉑濬先是在5局上讓石塚裕惺敲出雙殺打，成功結束半局；最終，賽後接受訪問，林鉑濬表示：「」談到多次面臨到的失分危機，當下是什麼心情，林鉑濬則說：「