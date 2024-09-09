小草集結聲援柯文哲　矢板明夫看「這些人」還是佔了大多數

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民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案，法官5日裁定羈押禁見，民眾黨8日傍晚在立法院群賢樓外舉行首場活動聲援柯文哲，宣稱現場來了上萬人。日本媒體人、前產經新聞台北支局長矢板明夫指出，看了現場畫面，年輕人還是占了大多數，他認為這些人平常應該都沒有看政論節目的習慣。民眾黨昨日舉行「集結！為台灣的司法正義站出來！」街講第一站，許多小草穿著白色上衣，並貼上主辦單位發放的司法不公、政治迫害、對抗暴政等貼紙，亦有小草繫上Tiffany綠的頭帶，並自製包含「救阿北」等標語在濟南路上表達不滿。活動中，許多小草輪番上台發言，當中有一名年輕女子拿著麥克風，使用中英夾雜「晶晶體」在台上堅持柯文哲的清白；民眾黨諸位立委輪番上台發話，而特別來賓則請來了曾捲入媽媽嘴咖啡店命案，一度遭到羈押的咖啡店老闆呂炳宏。矢板明夫在臉書表示，自己看了現場畫面後發現，年輕人還是占了大多數，其中有不少人上台講話時，夾雜著很多英文單詞，應該是有長期在國外生活經驗的台灣人。矢板明夫認為，這些人應該平常都沒有看政論節目的習慣，他們關於柯文哲事件的主要訊息來源，很可能都是民眾黨的頻道，以及柯文哲的短影片，所以他們認為柯文哲遭到了政治迫害，這或許就是台灣社會已經被分化了的具體展現。