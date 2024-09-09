小草正妹「晶晶體」挺柯暴紅！「什麼是晶晶體、意思由來」秒懂

台灣民眾黨主席柯文哲因捲京華城案遭羈押禁見，昨（8）日立法院群賢樓外集結民眾黨及小草，眾人齊聚抗議司法不公，走上街頭聲援阿北。其中一名小草正妹上台致詞時，拿著麥克風大秀中英文夾雜的「晶晶體」發言，畫面曝光後引起一陣熱議，也讓不少人憶起晶晶體的起源人，也就是首都客運千金李晶晶。
民眾黨為了聲援黨主席柯文哲，昨日晚間在立法院群賢樓前舉行集會活動，現場擠滿來自北中南各地的小草，現場近2萬人前來抗議司法不公。不只小草與民眾黨集結，媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏、馬英九基金會執行長蕭旭岑等人也現身支持，國民黨立委徐巧芯更寫信相挺，讓「學姐」黃瀞瑩代唸時感動不已，民眾黨立委吳春城甚至不滿高喊：「做鬼把賴清德拉下台！」
現場也有許多柯文哲的支持者輪流上台發表言論，其中一名小草正妹上台後，拿著麥克風先是用英文自我介紹，接著中英文夾雜地說：「I want to tell everybody...I want to say司法..不公平。」講到一半麥克風突然沒聲音，調整過後她繼續說道：「中華工程的工程機密都在新聞報紙上鬧的國家機密全部都被透露」、「個人非常不能Agree這件事情！」該名小草正妹亮麗的外型及「晶晶體」風格發言，瞬間在直播間引起熱議。
什麼是晶晶體、晶晶體意思？
晶晶體的由來，源自於首都客運千金李晶晶於2016年的訪談，當時她接受時尚雜誌專訪，介紹自己珍藏的名牌包及背後故事，在中文句子裡夾雜許多英文單字，例如「這個設計師真的很Amazing」、「fashion變成是像一個life style」等，引起網友討論。
還有人發現，李晶晶不只講話方式，就連臉書文章都是中英文夾雜，例如「下雨天心情真的好blue」、「最love的口味＝咖啡」、「又要fly了」等，讓網友們將這種說話風格封為「晶晶體」，更一度掀起模仿熱潮。
李晶晶沒有sad！晶晶體變品牌名稱靈感
事實上，李晶晶在美國出生，即使回台灣也是就讀台北美國學校，長大取得美國加州大學聖地牙哥分校FIDM時尚設計學院的學歷，並赴紐約發展擔任設計總監，因此中文對她而言更加陌生。
雖然因為說話風格被網友取笑，但李晶晶並沒有因此陷入低潮，反而乾脆將創立的配飾品牌名稱取為「Amazing By JingJing」，品牌理念為「期盼用樂觀，幽默的風格態度去面對日常，讓每一天、每一件事都可以『Be Amazing』」，展現如何將逆境化為轉機，她更高EQ地正面回應：「我的中文比女兒還不如，只有小學一年級的程度，但我會努力把中文學得更好。」
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現場也有許多柯文哲的支持者輪流上台發表言論，其中一名小草正妹上台後，拿著麥克風先是用英文自我介紹，接著中英文夾雜地說：「I want to tell everybody...I want to say司法..不公平。」講到一半麥克風突然沒聲音，調整過後她繼續說道：「中華工程的工程機密都在新聞報紙上鬧的國家機密全部都被透露」、「個人非常不能Agree這件事情！」該名小草正妹亮麗的外型及「晶晶體」風格發言，瞬間在直播間引起熱議。
什麼是晶晶體、晶晶體意思？
晶晶體的由來，源自於首都客運千金李晶晶於2016年的訪談，當時她接受時尚雜誌專訪，介紹自己珍藏的名牌包及背後故事，在中文句子裡夾雜許多英文單字，例如「這個設計師真的很Amazing」、「fashion變成是像一個life style」等，引起網友討論。
還有人發現，李晶晶不只講話方式，就連臉書文章都是中英文夾雜，例如「下雨天心情真的好blue」、「最love的口味＝咖啡」、「又要fly了」等，讓網友們將這種說話風格封為「晶晶體」，更一度掀起模仿熱潮。
李晶晶沒有sad！晶晶體變品牌名稱靈感
事實上，李晶晶在美國出生，即使回台灣也是就讀台北美國學校，長大取得美國加州大學聖地牙哥分校FIDM時尚設計學院的學歷，並赴紐約發展擔任設計總監，因此中文對她而言更加陌生。
雖然因為說話風格被網友取笑，但李晶晶並沒有因此陷入低潮，反而乾脆將創立的配飾品牌名稱取為「Amazing By JingJing」，品牌理念為「期盼用樂觀，幽默的風格態度去面對日常，讓每一天、每一件事都可以『Be Amazing』」，展現如何將逆境化為轉機，她更高EQ地正面回應：「我的中文比女兒還不如，只有小學一年級的程度，但我會努力把中文學得更好。」
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