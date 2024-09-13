台中房市熱！建商搶插旗13期富人區　「這區」CP值最高

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▲台中南區生活機能完整，也鄰近大型百貨商圈，像是文心秀泰。（圖／品牌提供）

▲南台中文心大道掌握了學區優勢。（圖／品牌提供）

台中房市交易熱，不斷湧入買房潮，其中13期重劃區吸引各大建商陸續卡位，不久前大陸建設也斥資十餘億以高單價84萬元，在13期大舉獵地。不過隨著容積獎勵到期在即，未來新建案的地板價會越來越高，不排除將會隨著營建成本，直接轉嫁到購屋族身上，想要在13期落腳，囊中沒有備足三、四千萬，恐怕難以安宅。相較於13期重劃區的價格拉抬，南台中的價格就相對親民許多，南區不僅生活機能成型又完整，也鄰近大型百貨商圈，不管是勤美、秀泰，未來還有其他商城進駐，指標建案精銳、和瑞都已經在此插旗。不管是首購還是換屋族，又或是投資客，比起價格過熱的13期，在交通紅利的助長下，更喜歡將買房視野展望南區。看好南區發展與機能，以和瑞建設為例，在文心南路主要幹道，有1800多坪的大基地，以及超高樓層的優質新推案，不僅緊鄰南台中文心大道，包攬食衣住行等生活核心機能完善，交通部分也處在捷運沿線一帶。另外，民眾買房在意的學區地段，不管是樹義國小、台中高工，還是中興大學、中山醫等，從小學至最高學府，都坐擁最精華學區。就連南屯好市多、豐樂公園的八期生活圈，也僅距離6公里車程，任何生活機能都能完整滿足，同時還擁有較低基期房價的南台中，更吸引買房族群的青睞。南區完整的生活機能，成為人口吸力，越來越多的首購與換屋族，放眼台中南區，想要安宅卻又無法負擔高額總價的家庭客或是小資族，不妨從台中南區出發。