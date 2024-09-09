室外拔河世錦賽／中華隊好強！狂掃6金2銀1銅　寫史上最佳成績　

中華拔河隊好強！2024年世界室外拔河錦標賽昨（8）日在德國落幕，中華隊分別在女子500公斤、U23男女混合560公斤、青少女480公斤項目搶下金牌，還包含1銀、1銅，加上首日賽程奪下的3金1銀，合計本屆世錦賽狂掃6金2銀1銅，締造創隊以來的史上最佳成績。
2日狂掃9面獎牌 男子隊奪銅意義非凡
本屆拔河世錦賽，中華隊斬獲6面金牌，分別在女子500公斤、女子540公斤、青少年男女混合520公斤、U23女子500公斤、U23混合560公斤、青少年女子480公斤項目，2面銀牌則是在U23男子600公斤、青少年男子560公斤項目。
唯獨1面銅牌是男子680公斤項目，不過這面獎牌意義非凡，因為是中華男子隊首面的國際賽獎牌。中華隊共計派出93名選手征戰本屆世錦賽，2日共參加了12個級別的比賽，狂掃下9面獎牌，收穫6金2銀1銅，寫下隊史最佳紀錄。
值得一提的是，女子500公斤級拿下金牌後，確定取得世運會門票，將有機會挑戰6連霸紀錄，不過男子640公斤、男女混合580公斤則由於沒能挺進4強，因此將無緣參與世運會。
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本屆拔河世錦賽，中華隊斬獲6面金牌，分別在女子500公斤、女子540公斤、青少年男女混合520公斤、U23女子500公斤、U23混合560公斤、青少年女子480公斤項目，2面銀牌則是在U23男子600公斤、青少年男子560公斤項目。
唯獨1面銅牌是男子680公斤項目，不過這面獎牌意義非凡，因為是中華男子隊首面的國際賽獎牌。中華隊共計派出93名選手征戰本屆世錦賽，2日共參加了12個級別的比賽，狂掃下9面獎牌，收穫6金2銀1銅，寫下隊史最佳紀錄。
值得一提的是，女子500公斤級拿下金牌後，確定取得世運會門票，將有機會挑戰6連霸紀錄，不過男子640公斤、男女混合580公斤則由於沒能挺進4強，因此將無緣參與世運會。