室外拔河世錦賽／中華隊好強！狂掃6金2銀1銅　寫史上最佳成績　

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▲2024德國世界室外拔河錦標賽，中華隊參與男子680公斤項目，最終奪下銅牌，是男子組首面的國際賽獎牌。（圖／翻攝自翻攝自中華民國拔河協會 粉專）

中華拔河隊好強！2024年世界室外拔河錦標賽昨（8）日在德國落幕，，2面銀牌則是在U23男子600公斤、青少年男子560公斤項目。中華隊共計派出93名選手征戰本屆世錦賽，2日共參加了12個級別的比賽，狂掃下9面獎牌，收穫6金2銀1銅，寫下隊史最佳紀錄。，不過男子640公斤、男女混合580公斤則由於沒能挺進4強，因此將無緣參與世運會。