蘋果發表會哪次最強？果粉公認「這兩年」封王　1幕成為永恆經典

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▲2023年6月5日的蘋果全球開發者大會上，蘋果發表的新品「Apple Vision Pro」，讓原PO感到印象深刻。（圖／官方提供）

▲在2008年Macworld大會上，蘋果創辦人賈伯斯拿出一個黃褐色的牛皮紙袋，並從中抽出第一代MacBook Air，成為歷年發表會最經典的一刻。（圖／美聯社／達志影像）

▲2017年蘋果秋季發表會上，除了介紹最新款iPhone 8、iPhone 8 plus之外，也發布為十周年紀念特別推出的「iPhone X」。（圖／達志影像／美聯社）

蘋果發表會即將於9月10日台灣時間凌晨1時登場，對於即將發布的iPhone 16，許多果粉都感到相當期待。對此，就有一名網友透露，他在思考該不該熬夜追新品發布時，突然開始回想上一次在看蘋果發表會感到興奮的時刻，其中以2023年發表Apple Vision Pro及2021年發表搭載M1晶片的iPad Pro最為印象深刻。對此，不少人則點名，最經典的還是創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2008年發表初代MacBook Air，以及2017年發表10周年紀念的iPhone X。一名網友近日在PTT發文，表示準備迎來蘋果秋季發表會，他在思考是否該熬夜追最新產品發布的同時，也開始回想上一次看發表會時感受到興奮是何時，「會讓我看完心裡有那種感受到科技進步，或者是很想趕快使用看看。」而原PO最終給出2個答案，分別為，發表的新品「Apple Vision Pro」，可以錄製並觀看虛擬實境影片的裝置；以及，最新的iPad Pro真的如傳聞中搭載了突破性的M1晶片，這也讓他感嘆：「近幾年發布會是不是真如網友所說，比較多屬於常態升級的範疇呢？」貼文一出，最多人對於2017年蘋果秋季發表會推出的「iPhone X」最有印象，「iPhone X的全螢幕和臉部辨識」、、「iPhone X第一次有全新設計的iPhone」。另外，也有不少果粉依然最懷念賈伯斯還在的蘋果發表會，「賈伯斯每場都精彩」、、「真的是賈老，當時現場直播就是他把發表會搞得像Show一樣」、「老賈一出來，就讓人有一種期待感」。世界上第一支iPhone問世1年後，在2008年Macworld大會上，蘋果創辦人賈伯斯拿出一個黃褐色的牛皮紙袋，並從中抽出第一代MacBook Air，讓台下驚呼聲連連，這1幕成為歷年發表會最經典的一刻。當時僅1.35公斤重、1.73公分厚的MacBook Air，被宣布是全世界「最薄的筆電」，讓全世界驚嘆不已。雖然當時市面上已有不少以輕、薄為訴求的他牌筆電，但多半是為了減輕體積而捨去性能，只有MacBook Air沒有為了輕薄降低硬體規格，深深影響了日後筆電的發展歷史。2017年蘋果秋季發表會上，除了介紹最新款iPhone 8、iPhone 8 plus之外，也發布為十周年紀念特別推出的「iPhone X」。首次型號不以數字命名，便能看出iPhone X的特殊性，有別於以往機型，iPhone X在設計上有革命性的突破。iPhone X首次取消蘋果招牌「home鍵」，改以臉部辨識來解鎖手機，螢幕上方還多出了「瀏海造型」，當時讓許多果粉直呼不習慣。此外，iPhone X的直立式鏡頭、前後玻璃設計、不鏽鋼金屬邊框等，也讓外界感到驚艷不已，成功在當年造成一大話題。