麥味登母公司揚秦國際8月營收新高　火鍋品牌加速展店迎秋冬旺季

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麥味登母公司揚秦國際今（9）日公布8月營收為2.29億元，月增2.95%、年增19.95%，創單月歷史新高，內需市場持續回溫，「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌的營運規模擴大，店數持續增長及暑期旺季帶動下，揚秦營收逐月創新高，累計今年前8月營收為16.35億元，年增16.48%，再創歷史新高；據統計，截至目前，麥味登總店數872家，炸雞大獅海內外店數114家，REAL 真‧Cafe‧Bread店數5家，涮金鍋店數2家。揚秦總經理林麗玲表示，國內通膨壓力趨緩，加上各品牌店數持續增長及暑期旺季帶動下，營收逐月創新高，另火鍋品牌涮金鍋搶攻暑假外食商機，持續為營運挹注動能：展望後市，炸雞大獅國內門市將比照麥味登加速推動數位轉型，海外授權區域「新加坡」及「印尼萬隆」的第1家門市都將於10月開幕。在火鍋市場，涮金鍋第3家門市將於9月20日開幕，第4家門市已選定於桃園市中壢區青埔商圈，今年度預計在桃園市開出5家門市，加速展店迎接秋冬火鍋旺季。