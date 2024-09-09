AI帶動台灣出口「連十紅」！8月達436.4億美元　創歷年單月新高

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財政部今（9）日公布8月進出口貿易初步統計，出口部分為436.4億美元，創歷年單月新高，較上月增9.3%，較上年同月增（按新臺幣計算增20.3%），也是台灣出口迎來第10個月成長。；累計1至8月出口3,085.7億美元，較上年同期增10.9%（按新臺幣計算增15.5%）；進口部分為321.4億美元，較上月減8.4%，較上年同月增11.8%（按新臺幣計算增15.2%）；累計1至8月進口2,561.2億美元，較上年同期增9.3%（按新臺幣計算增13.9%）。財政部統計指出，出入超 8 月出超 114.9 億美元，創歷年單月新高，較上年同月增 28.9 億美元； 累計 1 至 8 月出超 524.5 億美元，較上年同期增 85.5 億美元。與上年同月比較，財政部表示，由於人工智慧商機強勁及步入外銷旺季，推升電子與資通產品需求， 加上傳產貨類市況回穩以及 7 月底颱風來襲造成部分出貨遞延，致 8 月出口較上年同月增 62.8 億美元，主要變動有 資通與視聽產品出口 129.9 億美元，創歷年單月新高，其中電腦及其附屬單元增1.7 倍、電腦之零附件增9.4%；基本金屬及其製品出口 26.2 億美元，較上年同月增 7.9%；機械出口 23.1 億美元，較上年同月增8.0%、化學品出口 16.9 億美元，較上年同月增10.5%，最後電子零組件出口 151.5 億美元，較上年同月增0.1%。若與上年同期比較，累計 1 至 8 月出口較上年同期增 304.2 億美元(+10.9%)，以資通與視聽產品增 418.5 億美元(+89.8%)增加最多；電子零組件減 66.9 億美 元(-5.8%)、光學及精密儀器減 18.2 億美元(-19.8%)、運輸工具減 13.7 億美元(-15.9%)、基本金屬及其製品減 5.3 億美元(-2.7%)。財政部表示，8月對美國出口續創新高，對陸港、東協、歐洲轉呈正成長，綜合分析是受惠於人工智慧、高效能運算等商機持續熱絡，加以進入國際品牌新機備貨旺季，以及 7 月底颱風來襲造成部分出貨遞延； 進口 321.4 億美元，年增 11.8%，主因出口引申需求與半導體設備購 置增加；出、進口互抵後，出超 114.9 億美元，亦創單月新高。累計 1 至 8 月出、進口分別年增 10.9%、9.3%，規模值皆為歷年同期次高。