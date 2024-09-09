楊皓如吐槽老公不陪小孩　歐漢聲自嘲「顧家還不是離婚了」

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▲楊皓如說話心直口快，曾惹老公和婆婆玻璃心碎。（圖／中天綜合台提供）

▲Eason在節目上失言結果被封殺。（圖／中天綜合台提供）

歐漢聲（歐弟）近來代班主持節目《小明星大跟班》，最新一集中聊說話藝術，楊皓如曾經跟婆婆說，為什麼不回台南養老，小孩請保母帶就好，讓婆婆很受傷，還吐槽老公「除了有時間還有什麼」，歐漢聲聽了很有感，認為維繫家庭關係並不容易，還自嘲，「我都顧到這樣了，還不是離婚。」楊皓如講話心直口快，她在節目上分享婆婆幫忙帶小孩，她卻問婆婆為什麼不回台南養老，「但我是想說帶小孩很累，我請保母就好，沒想到她聽了心碎。」而她也曾傷了老公的自尊心，「一家四口出國很貴，老公就常說『小孩送安親班就好』，我講了一句『企業家沒時間陪小孩我可以接受，你除了有時間還有什麼』？」代班主持人歐漢聲聽了直搖頭，楊皓如則解釋她的意思其實是指給小孩陪伴和成長回憶很重要，但歐漢聲認為維繫家庭關係並不是只有一昧的陪伴，「妳說要花時間陪伴，我毅然決然辭掉工作回來陪家人跟小孩，我都已經顧到這樣了，結果還不是離婚。」Eason則是因說錯話得罪主持人慘被節目封殺，「節目要分組PK遊戲，主持人跟某個來賓那組一直贏，我很氣，講話就開始不經大腦，我酸他們默契這麼好一定有一腿，還脫口而出『他們就像表兄弟』，我沒意識到說錯什麼，但當時全場一片安靜。」直到被製作單位提醒，Eason才知道事情大條，「他們說會把我失言的那段剪掉，但我要去好好的跟主持人和那位來賓道歉，我覺得很尷尬，因為我是不知情的，我不知道他們背後的關係，也不知道他們跟那個女生曖昧的時間差，所以就沒打電話去跟他們講清楚，結果我再也沒去過那個節目，可能主持人後來很不喜歡我。」看Eason面露無奈，歐漢聲開玩笑說：「沒關係啦，如果每件事情都要把它弄清楚的話，其實演藝圈大家都是『表兄弟』。」