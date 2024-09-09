台股收跌290點！金管會信心喊話：日均成交量較去年同期增55.14%

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美股上週五（9月6日）上演黑色星期五，市場恐慌氣氛再起，4大指數全面受挫。台股今（9）日受牽連，收盤指數21,144.44 點，下跌290.75點，跌幅1.36%，金管會證期局對此表示，係因美國8月非農新增就業人數低於預期，加深市場對美國經濟擔憂，美股前一交易日主要4大指數跌幅介於1.01%至4.52%，亞股截至台股收盤時跌多漲少，收盤成交量3,024.82億元，外資賣超475.57億元。同時段新加坡漲0.99%，韓國跌0.26%，日本跌0.77%，上海跌1.03%，香港跌1.79%。今年截至8月底本益比約21.71倍，現金殖利率達2.43% (加計股票股利為2.54%)，國內上市櫃公司截至113年7月底累計營收約23.86兆元，較去年同期增加11.69%，為歷年同期次高。金管會稱將密切關注國際金融市場變化。證期局長張振山也在接受媒體訪問時表示「基本面沒有改變、我覺得還不錯」，根據統計，截至今年9月6日止，台股上漲19.54%，相較日本漲幅8.75%、新加坡漲幅6.61%、香港跌幅2.33%、韓國跌幅4.18%、上海跌幅7.03%、深圳跌幅14.63%、美國道瓊漲幅7.05%。台股集中市場日均成交量約4,331.35億元，相較去年同期增加55.14%。