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李晶晶做皮拉提斯！「晶晶體」公開健身菜單　45歲身材太不科學了

記者楊穎軒／綜合報導

▲45歲李晶晶做皮拉提斯，以「晶晶體」公開健身菜單，真實身材曝光。（圖／李晶晶臉書）
▲45歲李晶晶做皮拉提斯，以「晶晶體」公開健身菜單，真實身材曝光。（圖／李晶晶臉書）
45歲首都客運千金、名媛李晶晶擁有精緻五官、苗條身材，與台塑創辦人王永慶長孫王泉仁有過4年婚姻，恢單10多年的她，幾年前被拍到和小11歲男子約會，但沒有正面認愛，對私生活極其低調。李晶晶日前公開做皮拉提斯（pilates）的照片，年屆不惑的身材曲線維持得宜，她還用一貫地「晶晶體」分享健身菜單。

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李晶晶在IG上傳兩張正在進行空中皮拉提斯的相片，只見她雙手抓住器材的欄杆，展現臂力，著貼身長褲的下半身線條一覽無遺，不只臀部結實，兩條腿纖細如鉛筆，比例勻稱，完全不用後製修圖，狀態不太像年過40歲、有名14歲女兒的熟女。

此外，李晶晶在配文寫下該星期的運動行程，她以中英文夾雜的「晶晶體」寫下：「這個 week: 2x 現代 + 1 pilates + 1 jazz.」並標記某皮拉提斯粉專帳號，「謝謝你 always motivating and pushing me！（總是激勵和鞭策我）」網友一看大讚：「晶晶小姐身體好軟Q！」

▲李晶晶做皮拉提斯，窈窕體態現形。（圖／李晶晶IG）
▲▼李晶晶做皮拉提斯，窈窕體態現形。（圖／李晶晶IG）
▲▼李晶晶做皮拉提斯，窈窕體態現形。（圖／李晶晶IG）

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