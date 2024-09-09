超派炸雞8間店一年間「倒到剩1家」！老闆認了：超派鐵拳傷到品牌

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▲文哥坦言，超派鐵拳事件對超派炸雞的品牌確實有傷害。（圖／YT@車販子喬納森耶）

網紅超哥（黃伯超）與好友「文哥」共同創辦「超派炸雞」，但自從去年10月遭Toyz踢爆「倒此一油」，後續超哥再引發「超派鐵拳」事件，讓超派炸雞在不到一年間從全台8間店倒到剩下1間店。針對此現象，老闆文哥也首度坦言，「超派鐵拳對品牌確實有傷。」近期有「超派炸雞」加盟主透過網紅「車販子喬納森耶」爆料超派炸雞品牌內幕，認為加盟後的收益與超哥宣傳的有極大落差，被踢爆的事件，也是總部培訓初期就這樣做，「當下在學的時候，就是這樣學的沒錯。」此外，超派炸雞對外宣傳雞排有8兩重，但當加盟主反應利潤不夠時，文嫂卻教學如何將雞排切薄一點，切下來的部分可以當兩塊當鹹酥雞，讓他對品牌產生很大的質疑，最終也離開加盟。針對相關指控，文哥也在「車販子喬納森耶」頻道上受訪逐一做出回應，而被喬納森問及「為何超派炸雞全台8間店倒到只剩1間店？」文哥也坦言，「超派炸雞的本質是好的，但社會事件（倒油、對品牌確實有傷，其實超哥也為這件事一直彌補，我認識他已經10幾年了，他對這件事一定會負責到底，他也會做到最好，我們就讓時間來證明。」