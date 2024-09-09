《你好，我是誰2》寇世勳演失智症權威　曝養腦祕訣該忘的別記

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▲《你好，我是誰2》最終回大家一起在互助家庭創造了很多回憶。（圖／大愛提供）

▲尹昭德（左）和劉曉憶（右）帶著罹患早發性失智症的洪小鈴（中間）到溪口。（圖／大愛提供）

大愛劇《你好，我是誰2》今（9）日播出完結篇，寇世勳飾演曹汶龍醫師，劉秀雯、班鐵翔、陳慕義、慕鈺華、談學斌則飾演65歲以上的退化性及血管性失智症個案，加上洪小鈴跟謝瓊煖詮釋早發性失智症，讓觀眾邊追劇還能了解疾病，演了兩檔失智醫療劇，寇世勳也曝光自己的養腦祕訣。寇世勳拍了兩季的失智症醫療劇，最大的心得就是不要否定失智症患者，最重要的就是給予最基本的尊重，他也提到第二季中很重要的照顧觀念就是「順勢而為」，就像劇中唱「小小羊兒要回家」給曹奶奶聽，因為對曹奶奶很重要，「順」不容易做到，寇世勳說：「你順著他，就順了你自己。」心念一轉，很多事就會不一樣，寇世勳說第一季提到曹爸有個「共老圈」是沒有失智的人、年齡相仿不定期分別到各家聚會，好朋友可以互相關心「老老照顧」。寇世勳說母親臨終前自己堅持住在養生村，他說母親的觀念是：「住在一起時間長一定會有磨擦，只會傷害彼此感情。」反而讓他更心心念念著母親，也讓他覺得母親很有智慧，他認為失智是不可預期也不可逆，但只要把自己顧好，他相信不會來得太早。寇世勳也有一個自己的「養腦祕訣」，他說拍了快50年的戲，背劇本很快，但是只要一拍完馬上忘：「今天拍完明天問我就不知道，我們腦子裝了太多不需要存的東西，會耗盡你的腦力。」所以寇世勳奉勸大家，只要記得該記得的東西就好。