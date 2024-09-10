新台幣短期狂升9角拖累表現！新光金8月虧損44.8億、EPS為1.2元

我是廣告 請繼續往下閱讀

新光金控昨（9）日公布8月自結損益，8月單月合併稅後虧損新台幣44.8億元，累計前8月合併稅後純益達新台幣188.1億元，為歷史同期第三高，每股稅後純益EPS為1.2元。針對8月呈現虧損，新光金表示，主要是因新光人壽受台幣短期內升值近9角影響，雖有外匯價格準備可作沖抵，仍產生匯兌評價損失。而在人壽業務表現上，仍較去年同期成長。新光金公告最新財報，8月單月稅虧損新台幣44.8億元，由盈轉虧，累計前8月稅後純益達新台幣188.1億元，較去年同期的虧損9.8億元，由虧轉盈，每股純益1.20元。旗下主要子公司新光人壽8月稅後虧損新台幣52.1億元，由盈轉虧，累計稅後純益新台幣113.1億元，每股純益1.47元。新光金指出，單月虧損原因主要是子公司新光人壽8月受台幣短期內升值將近9角影響，雖有外匯價格準備可作沖抵，仍產生匯兌評價損失，加上並未積極實現資本利得，導致單月虧損新台幣52.1億元。面對近期市場波動，新光金表示，新壽已在6月逢高調節股票部位，目前手上保留充裕資金，將隨時關注市場變化及趨勢擇機布局，並且搭配對匯率之研判及掌握避險成本的變化，機動調整避險策略，而目前累積的外匯價格準備餘額達228億元，將有助抵禦未來匯率波動，面對降息趨勢，有利於長期避險成本的控管及債券部位評價表現。以業務別來看，壽險部分，新光人壽前8月初年度保費達新光金340.8億元，年增19.2%；外幣保單初年度保費達新台幣189.6億元，年增20.8%，占初年度保費比重55.6%；初年度等價保費（FYPE）達新台幣135.5億元，年增3.5%。新光金表示，未來將持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，來控管避險成本、優化資產負債配合及累積CSM。銀行部分，新光銀行8月稅後純益為新台幣6億元，年增逾一成，累計前8月稅後純益為新台幣50億元，年增5%，累計每股純益1元。新光金表示，銀行前8月獲利成長最主要原因為淨手續費收入及淨利息收入成長，截至今年8月，淨收益達新台幣144.1億元，年增6.4%。另外，財富管理業務表現亮眼，收入達新台幣24.4億元，年增33%。銷售動能主要來自基金與保險商品，基金手續費年增84.9%，保險產品手續費年增則為51.2%。證券部分，元富證券8月稅後純益達新台幣2億元，累計前8個月稅後純益達新台幣26.6億元，年增35.6%，累計前8月每股純益1.66元。新光金表示，主要是因今年市場日均量增溫，元富證券經紀手續費收入達新台幣35.7億元，年增40.8%；元富證券亦聚焦發展借券與財富管理業務，借券業務年增打35%，財富管理業務年增達45.8%，增進多元化收入來源。