曝這情況柯文哲圖利罪不成立！律師：他可能是阿北的貴人

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，被裁定羈押禁見，並不提抗告。對此，律師林智群表示，有種情況，能讓柯文哲連圖利罪都不成立，就是台北市前副市長彭振聲被證明收賄，而「在這個案子裡面，彭振聲雖然一直咬阿北，但他可能是阿北的貴人呢！」林智群在臉書指出，柯文哲涉及兩罪，包含違背職務收賄罪、圖利罪，收賄罪部分，檢察官還要找金流；圖利罪，看起來檢察官的證據是鞏固的。林智群認為，這個時候只有一個情況可以讓柯文哲連圖利罪都不成立，就是彭振聲被證明收賄。林智群提到，大巨蛋案，北市前財政局長李述德給遠雄0權利金，圖利罪被判9年，馬英九當時是台北市長，一點事情也沒有，「為什麼？因為李述德全扛了！下面有人全扛了，就是一個防火牆，燒不到馬英九，你頂多說他無能，連下面在亂搞都不知道還亂蓋章」。林智群說，京華城這個案子，現在的情況是，下面的人（彭振聲）不但不扛，還指控市長指示，柯文哲當然沒辦法說跟他沒關係，可是如果事實證明拿錢的是彭振聲，那彭振聲就會變成一個很有力的防火牆。林智群認為，柯文哲的律師可以主張：彭振聲欺上壓下（欺瞞阿北，壓迫都發局官員跟審查委員），柯文哲只是一個蓋章傻瓜，沒有圖利犯意，承認自己傻瓜很可恥，但有用，「在這個案子裡面，彭振聲雖然一直咬阿北，但他可能是阿北的貴人呢！」