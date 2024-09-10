貨櫃商業績仍旺！長榮、陽明8月營收年增逾1倍　法人：Q3值得期待

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貨櫃三雄之二的長榮、陽明昨（9）日公布8月營收，長榮單月營收年增115.74%，陽明單月營收年增110.51%，皆繳出不俗成績，激勵今日股價順勢走高。長榮8月合併營收為新台幣537.59億元，月減1.17%，終結連4月走高，不過年增卻高達115.74%，累計前8月合併營收為新台幣3031.22億元，年增66.05%。主要呈現月減的原因是，歐洲線8月運價相比7月呈現大幅下跌。長榮預計9月20日將召開法人說明會，說明未來營運概況。同步公布營收的還有陽明，陽明8月營收為新台幣257.6億元，月增1.19%、年增110.51%；累計今年前8月合併營收為新台幣1476.09億元，年增54.25%。陽明指出，陽明也提到，美國東岸碼頭工人勞資談判暫時沒有實質進展，德國碼頭工人勞資協商持續進行中，仍然有罷工風險，將持續觀察碼頭作業動態，並審慎應對。陽明接著表示，部分重要港口偶有塞港議題，加上航線繞道影響，整體船噸供給仍緊張；歐美、加拿大及中國之間貿易壁壘、地緣政治風險持續，全球經貿發展仍存在很多不確定性。不過法人普遍認為，海運業者第三季的獲利成績值得期待。法人分析，貨櫃輪8月運價受到大陸出口貨量需求的速度趨緩慢，運價全面走跌，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數8月跌幅為14%，遠東到東及美西每FEU（40呎櫃）月跌幅分別為7.8%及11.7%；遠東到歐洲運價每TEU跌幅都達兩成，不過仍處於相對高檔。美國正準備啟動降息循環，這有望推升全球經濟貿易量持續增溫，市場貨量也會跟著增加；至於船舶供給量也會開始放緩，明年新船交船數量開始下滑，約較今年減少近半；只要中東地緣問題無解，依舊會對於脆弱貨櫃輪供應鏈帶來衝擊，第4季有望維持高運價，長榮、陽明有望維持高營收、高獲利的表現。業績護體也激勵長榮、陽明股價走高，即使大盤盤中遇亂流翻黑，兩檔個股仍力守紅盤，長榮以180.5元開出，最高來到181.5元；陽明表現更加強勁，以61元開出、最高來到61.7元。