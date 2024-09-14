社會實驗！蟒蛇飼主帶「飼料兔」做寵物溝通　結局超展開

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▲蟒蛇飼主N小姐帶著原本要變成飼料的兔子，進行一系列的寵物溝通實驗，拜訪了多名寵物溝通師，紀錄了每位溝通師的說法，並整理成表格。（圖／翻攝自Google「台版通靈之戰」）

▲蟒蛇飼主N小姐將兔子的「寵物溝通」實驗分享至社群平台後，造成網友熱議。（圖／翻攝自Threads@nightmare_sign）

這名蟒蛇飼主帶著原本要變成飼料的兔子，進行一系列的寵物溝通實驗，拜訪了多名寵物溝通師，測試費用從免費到1400元不等，找了15位溝通師共花費超過1萬元。N小姐記錄了每位溝通師的說法，並整理成表格。從她整理的表格可發現，有些溝通師對兔子的描述如「牠害怕某個東西」、「個性緊張」、「看到一根繩子」等，似乎貼近事實；然而，也有不少言論與實際情況大相徑庭。例如，溝通師稱兔子的主人是男性，實際上飼主為女性；或誤認母兔為公兔，還提到兔子吃過水果，而飼主從未餵食過任何水果。這次新奇的實驗結果一經公開，立刻引發大量網友關注。《NOWnews 今日新聞》也採訪到蟒蛇飼主N小姐本人，她說自己熱衷於提出各種有趣的點子，並澄清自己「只是突發奇想的試驗，並非刻意為實驗而傷害動物。」N小姐還透露，測試結果公開後，甚至有其他寵物溝通師聯繫她，請她協助檢驗溝通準確度。她也表示「可能是因為大家對於溝通師似乎本來就有很大的敵意，才導致這次實驗獲得極大迴響」，而她自己本身對於寵物溝通一直以來都是半信半疑。她也認為「更多的是安慰用途，戳破這些只會讓一部分人失去信念。」N小姐將實驗分享至社群平台Threads後，也造成網友熱議。有人稱「溝通師是智商稅」，也有人認為「寵物溝通只是為了讓飼主安心，無傷大雅」，還有人說「台灣對詐騙異常包容，看寵物溝通竟能蓬勃發展就知道」、「有沒有可能兔子就是說謊成性，跟每個溝通師的說法都不同？」正反意見都有。值得注意的是，寵物市場的商機已不僅限於商品銷售，「寵物通靈」這類無形服務也開始興起。儘管不少人對寵物溝通師的能力半信半疑，但仍有不少飼主願意一試。N小姐最後也向記者強調，這隻兔子目前已經跟蛇分開來飼養、正式收編為寵物，不會再度成為食物。且她家中原先就有養蜥蜴、雞、澤龜、貓、鼠......等十種動物，是一位動物愛好者。她也提醒飼主，寵物若出現問題，飼主應該優先尋求專業醫療協助，而非「依賴未知的溝通結果」，不如先透過動物的肢體語言和醫療檢查，才能避免耽誤治療的時機。