勸林智堅「不要這麼緊張」　陳智菡稱只是藉兒童醫院討論司法雙標

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，立院黨團辦公室主任陳智菡發文質疑，民進黨新竹市前市長林智堅任內的馬偕兒童醫院容積率也有暴增涉及圖利，遭林智堅跳出來喊告。陳智菡今（10）日說明，她並非要討論兒童醫院是否違法，而是要探討「司法到底有沒有雙標的問題」。陳智菡昨發文稱，時任新竹市長林智堅圖利馬偕兒童醫院，「容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高」。不過，林智堅也貼出高等行政法院無違法判決書回擊，並表示將對不實抹黑提告。對此，陳智菡今在立院受訪時解釋，她要討論的並不只是新竹兒童醫院容積率是不是違法的問題，「我們更要探討的是，司法到底有沒有雙標的問題。」並要民進黨跟林智堅「不要那麼緊張」。陳智菡表示，既然新竹兒醫是否違法是由行政法院判定，為什麼到了台北就變成是由北檢跟北院判定？「一個是行政的處分，一個是刑事的處分，這兩個東西本來就應該要分開」。陳智菡也質疑，她並強調，法院判決書也認證林智堅曾經保證能讓容積率從250%提升到450％，為什麼柯文哲所謂要公務員不要違法，竟就構成圖利要件？明明容積率就是地方政府的權責，依照程序合法合規；為什麼在台北會跳過所謂的行政的程序，直接進行到刑事，甚至還要起訴、羈押柯文哲？「這不就驗證了台灣的司法雙標嗎？」