特企／bitplay以流行服飾概念設計iPhone16手機配件

我是廣告 請繼續往下閱讀

以手機掛繩與AquaSeal防水袋聞名的高人氣品牌 bitplay，秉持「戶外風格打造日常用品」的核心理念，在今年iPhone 16 發表會後，推出獨家設計的新系列，包括兩款手機殼、五種多功能掛繩，以及七款創意造型墊片。結合時下流行的元素與2025年的流行色，讓它們不僅是手機配件，更是穿搭配飾！point 1 》流行元素 x 多樣搭配 連結潮流的掛繩系列bitplay 將服裝流行元素融入設計之中，開發出多種類型的掛繩。手機掛繩可以靈活轉換成包袋背帶，並且各種單品之間都能互相搭配，成為市面上最具時尚感與有趣的話題配件。圈圈隨行背帶 啟發自Z世代熱愛的balletcore風格，使用紗質與粉嫩色系，搭配日系風格，輕鬆打造 多層次造型。漫遊機能背帶 由透氣網狀面料製成，輕盈且具減壓效果。附帶相機轉接繩，可作為相機背帶使用，數 位相機、傳統底片相機都能輕鬆背負。斜背小包掛繩 具備小包功能的掛繩設計，可放入悠遊卡、零錢、鑰匙等，搭配一條掛繩就能輕 鬆外出。冷調有趣的中性風格，為穿搭注入更有趣的概念。point 2》可愛又療癒的實用墊片 為手機增添趣味感bitplay 大受歡迎的造型墊片，這次一口氣推出了七種全新款式，包括可愛的貓狗系列，以及甜美配色的 標語系列，每個人都能找到喜歡的類型。不僅能裝飾手機，也能連接掛繩，實用性與療癒感滿點。point 3 》軍規防摔透明殼 兼具美觀與機能Wander Case 的兩種類型x六種顏色的手機殼，均通過美國軍規防摔的認證保護，能有效守護 iPhone 16 。bitplay的掛扣手機殼，可直接掛取掛繩與配件 ; 而新推出的多彩透明手機殼擁有飽和色系，在光線 的照耀下，更顯飽和絢麗。2024年bitplay推出的2款手機殼 x 5種多功能掛繩 x 7款創意造型墊片，讓你能自由組合出獨一無二的 搭配，完美展現個人獨特風格！慶祝 Wander Case 新系列上市!搜尋並加入 bitplay 的 LINE 官方帳號，都享有專屬會員折扣！也可前往直營門市參觀選購：誠品南西店 / 誠品松菸店 / 林口三井outlet誠品店 /三創生活園區。