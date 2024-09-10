黃國昌避談圖利除罪化　稱關鍵問題在京華城容獎違法誰決定？

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民眾黨立院黨團今（10）日晨會9時舉行，黨團總召黃國昌會後受訪時，被問到是否會推動圖利除罪化？他則強調這不是重點，真正的關鍵問題是為什麼認為京華城容積獎勵是違背法令？由誰來決定是不是違背法令？並未正面回應是否推動修法。針對圖利是否除罪化，黃國昌指出，各法學會最近已有非常多學者、律師提出精闢見解，「我們在討論問題的時候，必須要把問題的層次分得很清楚；同時所有問題的討論，都必須要本於事實的基礎，而不是隨著謠言或者是風向在起舞」。至於黨團是否推動修法除罪化？黃國昌指出，整個問題的焦點不是只有在圖利罪要不要除罪化的問題，真正關鍵的問題是，當社會大眾討論京華城案的時候有一個最大的盲點，「那個最大的盲點就是，為什麼認為京華城有關於獎勵容積的部分是違背法令？由誰來決定是不是違背法令？」黃國昌質疑，所有結果都是都是計畫審議會的委員共識決定了，之後卻突然有人出來說違背法令，這樣就是違背法令嗎？