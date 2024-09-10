王婉諭批民眾黨「邪教化」　黃國昌反擊：格調讓人不敢恭維

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民眾黨小草集會力挺黨主席柯文哲清白，白委在會中也「金句連發」，將柯文哲譽為「台灣曼德拉」、「示現菩薩」等，遭時代力量黨主席王婉諭質疑「邪教化」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（10）日回批王婉諭政治攻擊，「這樣子的格調讓人不敢恭維」。時代力量黨主席王婉諭指出，民眾黨全黨以司法正義為名，力挺有圖利、收賄嫌疑的黨主席柯文哲，綜觀台灣民主化政治史，「從來沒有一個政黨像民眾黨這麼瘋狂」。她並提醒，大家還是應該嚴肅看待民眾黨的「邪教化」。黃國昌今天在立院受訪回應，每位立委發言的時候都有自己的感想 跟心情，他們的感想跟心情被其他政黨拿來進行政治攻擊，「我覺得這樣子的格調讓人不敢恭維 」。針對黨團晨會為何從早上7時30分改為9點召開？黃國昌則解釋，最近台灣民眾黨要面對的事情跟工作非常多，因此現在開會時間都非常機動，也要配合各位委員在其他不同的地方。「所有相關的工作、所有黨團會議，我們一樣會是需要適時、及時的召開。」