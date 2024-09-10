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不用再跑監理所！汽機車停駛「9月起可線上申請」估16萬人次受惠

記者魏妤庭／台北報導

▲辦理汽機車停駛登記，不用再親自跑監理所，只要透過線上申請，將號牌、行照郵寄到監理所，就可完成登記。(圖／記者黃守作攝，2020.04.17)
▲辦理汽機車停駛登記，不用再親自跑監理所，只要透過線上申請，將號牌、行照郵寄到監理所，就可完成登記。(圖／記者黃守作攝，2020.04.17)
過去汽機車申請停駛須攜帶號牌、行照到監理所臨櫃辦理，為了更便利民眾，公路局今（10）日宣布，即日起在監理服務網推出汽機車停駛線上服務，開放繳註吊銷或吊扣牌照車輛線上申請報廢，讓民眾輕鬆申請，省去往返監理所的時間。

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公路局表示，每年自然人車主辦理機車及自用小行車停駛數量約16萬件，現行民眾辦理車輛停駛登記，須將號牌、行照攜帶到監理所站臨櫃辦理。為了讓辦理車輛停駛更便利，自9躍起推出「汽機車停駛線上服務」，只要在線上申辦初期提供自然人車主申辦機車、自用小行車停駛，只要登入監理服務網會員，就可以在線上提出申請。

公路局表示，線上提出停駛申請後，須同時繳清汽燃費、交通違規罰鍰，並在10日內將號牌、行照郵寄到監理所（站）即可完成登記。系統也會在完成登記的同時，寄發停駛證明供車主留存。若車輛後續有使用道路的需求，應先到監理所（站）辦理復駛。法人車主後續則是持續規劃辦理中。

公路局表示，若有車體回收及車籍報廢需求，可以透過環境部資源循環署的「廢車回收一站通」提出申請，一次完成車體回收與車籍報廢，施行至今已有約32萬輛車申請。

公路局提醒，民眾線上申請停駛或報廢，須10日內將號牌及行照寄到監理所（站），逾期以退件處理，須再次在線上申請及寄送號牌、行照才可完成登記。此外，完成停駛或報廢登記的車輛，不得行駛在道路或於道路停車，若違規上路最高可處以新台幣3600元以上、10800元以下罰鍰，並且當場移置保管車輛。

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