涉京華城容積率弊案！昨天剛傳沈慶京　檢方今再提訊柯文哲

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民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑圖利，日前北檢複訊後沈慶京、應曉薇、柯文哲及前北市副市長彭振聲獲准，繼昨（9）日北檢提訊沈慶京後，今（10）日下午也傳柯文哲出庭。據了解，台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，因此遭外界質疑護航業者，圖利對方200億改建利益，北檢今年5月間分他字案偵辦，並將柯文哲、彭振聲、應曉薇及沈慶京等相關人員列為被告。檢方懷疑沈慶京在京華城案中行賄應曉薇4千餘萬，雖沈慶京供稱只是單純捐給應曉薇協會的慈善捐款，但經查應曉薇收款時間與其向北市府陳情時間相當接近，因此檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。上月30日沈慶京進入看守所，不料本月5日卻突然傳出身體不適，所幸保外就醫後已無大礙，昨天下午檢方為釐清金流首度提訊沈慶京，他也因無法行走坐在輪椅上，由法警協助移動。而柯文哲遭收押已達第六天，由於其涉犯圖利罪嫌重大，檢方今天下午也傳柯文哲應訊，稍早囚車已抵達北檢，詳細情形還有待進一步釐清。