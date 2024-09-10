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被退出《木曜4超玩》超錯愕？KID露面吐真相　目前只和這人聯繫

記者藍詩孟／綜合報導

▲KID被傳出遭《木曜4超玩》退役，今日他受訪時回應，事情沒有大家想的那麼嚴重，他還是有和木曜老闆Eric聯絡。（圖／記者吳翊緁攝）
▲KID被傳出遭《木曜4超玩》退役，今日他受訪時回應，事情沒有大家想的那麼嚴重，他還是有和木曜老闆Eric聯絡。（圖／記者吳翊緁攝）
藝人KID（林柏昇）與瑞瑪席丹今（10）日共同出席實境節目《上船了各位！》媒體聯訪，除了聊到拍攝時發生的趣事外，KID也被問及遭團體《木曜4超玩》退役一事，他說自己後來有回頭去聽阿良跟邰智源的直播，認為其實沒有這麼誇張，他跟老闆Eric也都有在接洽後續的拍攝。退役風波爆出後，KID也坦言自己還沒跟其他團員聯繫，但他笑說和邰智源不會有心結，「邰哥一定沒那個意思」。

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▲《上船了各位！》媒體聯訪，瑞瑪·席丹、KID（圖／記者吳翊婕攝）
▲KID（左）和瑞瑪席丹（右）今日一同出席《上船了各位！》媒體聯訪活動。（圖／記者吳翊緁攝）
突被《木曜4超玩》宣布退出？KID否認退役

KID今日受訪回應遭木曜退役一事，他說自己後來有回頭去看當天的直播內容，「真的沒有大家講的那樣，他只是一個對談」，他表示自己8、9月原先有計畫要跟木曜團隊去爬山，是因為颱風關係才取消，後面也都有跟團隊保持聯繫，會繼續參與「一日系列」拍攝，也都有在為了木曜的企劃練習或是去考一些證照，只是因為最近比較忙，才沒辦法參加每週四的直播。

KID表示自己跟坤達都還有《綜藝玩很大》要拍攝，所以行程比較多，有空檔都會一起行動。他說坤達最近是在忙演唱會，所以也比較少聯繫，自己則是因為老婆要生第二胎了，除了事業還有家庭要顧，並沒有刻意不去上木曜節目。

被問到是否有和邰智源或是其他成員聯繫時，KID說目前還沒有，只有跟木曜老闆Eric對接，但他說之前六大金剛都有參與台劇《正港分局》的拍攝，拍戲空檔大家也都會聚在一起聊天，感情沒有不好，所以他跟邰哥之間也不會有疙瘩，不需要特地去追問，「我相信邰哥一定沒那個意思」。

▲被退出《木曜4超玩》超錯愕？KID露面吐真相，上船了各位媒體聯訪（圖／記者吳翊緁攝）
▲KID說自己之後還有企劃要跟《木曜4超玩》團隊合作，不會消失在頻道中。（圖／記者吳翊緁攝）

▲（圖／《木曜4超玩》IG）
▲《木曜4超玩》6名成員包含坤達（左起）、泱泱、阿部瑪利亞、邰智源、溫妮、KID，被封六大金剛。（圖／《木曜4超玩》IG）

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