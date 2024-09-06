《木曜4》初代6成員退出！邰智源證實「感謝9年回憶」　粉絲淚崩

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▲阿良近日重回《木曜4超玩》節目直播，證實KID、坤達、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞等「木曜一代軍」已經退役（圖／翻攝自「木曜4超玩」YT）

▲阿良事後在Threads上發文，寫下「久違了木曜直播，只是這次是不同狀態。」也坦言很多事情並非他單方面就能說什麼。（圖／翻攝自Threads）

知名YouTube節目《木曜4超玩》成立9年深受觀眾喜愛，其中一日系列、木曜運動會、演唱會等更是打響節目知名度。但2023年7月製作團隊爆出集體出走，之後也鮮少見到初代成員合體拍片，過去擔任節目製作人阿良近日就重回節目直播，證實KID、坤達、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞等「木曜一代軍」已經退役，邰智源也感性喊：「每一個人都有好的去處，我們為什麼不替他們高興？」阿良5日現身《木曜4超玩》直播，介紹自己的新作品與分享去日本留學的點滴，但2人提到六大金剛，包含前製作人陳百祥，邰智源問：阿良猶豫一陣後坦言：阿良表示，一代軍乘載了木曜所有回憶，現在每個人也都有好的去處，雖然和過去告別，但不代表再見，對於六大金剛，邰智源也感性說道，至於很多人說木曜換了製作團隊後變得不好看，他表示很珍惜與粉絲之間的互動交流，「不好看你就不要看，好看你就看一下，只有一個人也會做下去！」阿良事後在Threads上發文，寫下「久違了木曜直播，只是這次是不同狀態。」也坦言很多事情並非他單方面就能說什麼，「但以我的觀點來說，真的必須結束才有可能再前進！」而這次和《正港分局》合作就是六大金剛最後一個作品，「大家都有不一樣的方向跟目標，未來會不會再聚首或合作都很難說，現階段木曜後續會如何發展，我也是期待。」《木曜4超玩》於2015年3月5日於麥卡貝網路電視首播，初代成員為邰智源、KID、坤達、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞，原先為電玩綜藝節目，但之後將重心轉移至經營YouTube頻道，並轉型以一日系列、木曜運動會、跨界演唱會等系列聞名。《木曜4超玩》5年前和前台北市長柯文哲合作拍攝的「一日市長幕僚」，更累積超過千萬流量，不僅在當時造成一陣熱潮，更將《木曜4超玩》推向流向巔峰，還捧紅了「學姐」黃瀞瑩。但《木曜4超玩》2023年7月卻爆出製作團隊集體離職，製作人陳百祥也發文證實和團隊共進退，製作單位隨即宣布停播。直到2024年4月才重啟每周四直播與觀眾互動聊天，曾在10年前離開《木曜4超玩》的「威力」則將接任前任製作人陳百祥的位置。