AI股應聲倒地、台積電漲5元也撐不住　又開高走低、台股收跌80點

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台北股市又開高走低，受到美國股市走高的激勵，今（10）日開在盤上，以21252.57點開出，上漲108.13點開出，隨後受到賣壓襲擊，蘋概股多數走跌，拖累指數跳水翻黑，最低一度來到20977點、失守21000點關卡，好在尾盤有買單挹注，終場下跌80.36點或0.38%，收在21064.08點，5日線得而復失，日K結束連2紅，成交量為3287.13億元。大盤開高走低，中小型股賣壓更重，終場下跌4.59點或1.76%，收在256點，日K連2黑，5日線得而復失，成交量為1181.45億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、鴻海、中信金、群創、廣達；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、奇鋐、聯發科。今日電子成交比重維持在6成以上、來到64.6%。權值股卻逆勢漲多跌少，權王台積電全天都在盤上震盪，以907元開出、上漲8元，盤中最高一度來到911元，終場上漲5元或0.56%，收在904元，領先大盤站回5日線，貢獻大盤指數就有40點；鴻海是權值三雄裡逆勢走跌的，以172元開出，盤中最低來到167.5元，終場下跌3元或1.74%，收在169元，拖累大盤指數就有14點；聯發科逆勢走高，甚至終場收在最高價1130元，上漲25元或2.26%，貢獻大盤指數就有13點。那麼導致今日台股開高走低的族群有誰呢？首先是蘋概股，蘋果於今日台灣時間凌晨舉行的秋季發表會上亮出全新iPhone 16系列手機之際，「Apple Intelligence」功能也成為萬眾矚目的焦點，不過投資人似乎不太買單，今日多數個股呈現走低，其中達邁來到跌停板價47元，IET-KY、雷科、全新、尼得科超眾下跌逾6%，雙鴻、蜜望實、立端、精確、訊芯-KY下跌逾5%，茂林-KY、萬旭、光寶科、陽程、臻鼎-KY、台光電、旺宏、燿華、廣達、華通、鴻碩、力旺下跌逾4%。同樣走低的還有營建股，類股指數大跌逾2%，其中愛山林來到跌停價183.5元，欣巴巴跌逾7%，皇昌跌逾5%，聯上發、新美齊、京城、坤悅、聯上跌逾4%。不過還是有族群逆勢抗跌，就是碳權概念股，環境部昨日召開第5次碳費費率審議會，經過4小時討論，決議一般費率區間為每噸300至500元，預計2030年調升到1200至1800元；預計9月底、10月初將進行最後一次審議會拍板。也因此激勵今日碳權概念股逆勢走高，長園科一度亮燈漲停，終場上漲逾8%，農林上漲逾4%，華紙上漲3%，東聯上漲逾2%。