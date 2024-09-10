郭書瑤再度道歉！火星人演唱會「螢光棒裝」太擾民　她認了親手做

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▲郭書瑤在火星人布魯諾演唱會上的「螢光棒裝」引來抱怨。（圖／郭書瑤IG）

▲郭書瑤（左）在《流氓驅魔師》又有不一樣的演出。（圖／威視電影提供）

女星郭書瑤上週末在高雄看火星人布魯諾的演唱會，以一身「LED燈螢光棒」服裝現身，讓其他觀眾頗感干擾、抱怨不已，她事後也道歉。今（10）日她出席新片《流氓驅魔師》宣傳，自嘲是火星人布魯諾的狂粉，真的太瘋狂了，也對打擾到其他觀眾感到抱歉。她也透露，這款服裝還是她手做、上面有開關，她討饒道：「我看了很多演唱會現場，會有粉絲這麼做，很抱歉讓他們困擾，我不敢再用了。」她也坦言對於每次都被誤解臉很臭，會反思是不是有哪邊需要再改進。郭書瑤認了自己看起來臉臭、很容易被誤會，笑言：「真的要改。」她的新片《流氓驅魔師》即將在台上映，首度合作新生代男神宗子杰，對方原先以為她是很需要男生照顧、連外送都不懂怎麼叫的女生，殊不知她本來是Man到連行李都不想讓人提的女漢子，因為不想再臭臉嚇到宗子杰，加上表演老師建議為了更投入角色，要假裝很需要他，郭書瑤不禁一笑：「等他來台灣，就知道我真正是什麼樣子。」曾經扮過「通靈少女」的郭書瑤，在20日要在台上映的《流氓驅魔師》中改扮阻街女郎，和宗子杰飾演的驅魔師有段刻骨銘心的感情，還吊鋼絲吊到吐。雖然在片場沒有什麼靈異事件，某回跟經紀人與導演林雪燕回飯店搭電梯，導演離開後，電梯繼續升高樓層，門打開卻還是在原地，前後兩三回，有如鬼打牆，她的經紀人忍不住說道：「不要這樣，我們會害怕耶。」說也奇怪，電梯就突然恢復正常了。之前郭書瑤到菲律賓學英文，剛開始最痛苦的是老師要他們開口回答自己問題，她都開不了口，現在已經可以和人用英文應答，在馬來西亞拍《流氓驅魔師》時就跟很多工作人員講英文，未來若是有歐美團隊的片約，她也很有興趣嘗試。若是火星人布魯諾找她拍MV，她直呼：「我不要錢，服裝、造型自己貼。」她除了學英文外，還曾經學過豎琴、DJ打碟、舞蹈、鋼琴，雖然只剩舞蹈和鋼琴還有在練，其他的才藝都還有身體記憶留下來，儘管為了學才藝也壓縮到工作的時間，她認為這就是取捨，也透露：「之前就聽過某位前輩講，演員好像什麼都會，也什麼都不會。」有件事她倒是自信滿滿：陪朋友去拜月老，打趣說道：「我真的是專業月老陪拜，我陪著去求姻緣的朋友，不管是不是演藝圈，都有找到對象。我都跟他們說，希望人選的描述要寫詳細一點，我以前都只寫要很帥，那真的太籠統。」不過她最近都跟月老表示，今年先不用給她姻緣，自己一個人也很不錯。