土洋續對作！外資再賣270億元　又開高走低！台股終場跌80點

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台北股市今（10）日終場下跌80.36點或0.38%，收在21064.08點，5日線得而復失，日K結束連2紅，成交量為3287.13億元；其中三大法人合計賣超249.91億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超270.12億元；投信「連18買」，今日買超30.23億元；自營商（自行買賣）「連7賣」賣超10.02億元，合計三大法人賣超249.91億元。台北股市又開高走低，受到美國股市走高的激勵，今日開在盤上，以21252.57點開出，上漲108.13點開出，隨後受到賣壓襲擊，蘋概股多數走跌，拖累指數跳水翻黑，最低一度來到20977點、失守21000點關卡，好在尾盤有買單挹注，終場下跌80.36點或0.38%，收在21064.08點，5日線得而復失，日K結束連2紅，成交量為3287.13億元。中小型股賣壓更重，終場下跌4.59點或1.76%，收在256點，日K連2黑，5日線得而復失，成交量為1181.45億元。今日電子成交比重維持在6成以上、來到64.6%。權值股卻逆勢漲多跌少，權王台積電全天都在盤上震盪，以907元開出、上漲8元，盤中最高一度來到911元，終場上漲5元或0.56%，收在904元，領先大盤站回5日線，貢獻大盤指數就有40點；鴻海是權值三雄裡逆勢走跌的，以172元開出，盤中最低來到167.5元，終場下跌3元或1.74%，收在169元，拖累大盤指數就有14點；聯發科逆勢走高，甚至終場收在最高價1130元，上漲25元或2.26%，貢獻大盤指數就有13點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、鴻海、中信金、群創、廣達；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、奇鋐、聯發科。