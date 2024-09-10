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監委建議廢監察院不廢監察權 「由立法院設獨立機關」
記者林怡昕／台北報導
廢考監議題已經討論多年，就連監察院長陳菊也曾表態，期許能扮演最後一任監察院長，民眾黨日前也宣佈，將推動修憲案廢除考監。監察委員高涌誠今（10）日也說，「可以廢監察院，但監察權不能廢」，建議由立法院下成立獨立機關，像立法院法制局這樣。
民眾黨日前召開記者會，公布新會期優先法案，其中，黃國昌指出，民眾黨將推動修憲案廢除考監，特別是監察院是廢物院這件事情已經是全民共識，民進黨喊了2、30年到底要不要廢除監察院，應該跟人民說請楚講明白，民眾黨團認為該做的事情會積極推動。
高涌誠今天接受「中午來開匯」節目主持人黃光芹專訪，被問及廢考監議題，高涌誠認為，「可以廢監察院，但監察權不能廢」。有人認為監察權回歸三權是回到單一國會去，但風險很高，擔心權力被濫用，他認為比較好的制度是獨立的監察權，由立法院下成立獨立機關，像立法院法制局這樣。
高涌誠指出，權力運作確實會跟政治息息相關，再怎樣獨立、客觀辦案，外界總會拿有色眼鏡來看，「可以廢監察院後，權力歸屬是否能更獨立？可以試著往這方面規劃」。監察院長陳菊也說過監察院存廢要依正道、一定要遵守憲法，「憲法沒有改，監察院就必須存在」，如果立法院沒有積極審查人事同意權，其實是失職。
高涌誠說明，監察院1年的預算才10億多元，以院級來講其實不多，且2020年起監察院也成立國家人權委員會，在行政院的國家人權行動計畫中，也有規定人權會的應辦事項。
高涌誠提到，當然尊重立法院審查預算，只是要提醒依照大法官解釋，在五權憲法架構下，必須讓監察權順利運作。政治上如何折衝他無法過問，但要依法、依憲處理，「確實大家要多想一想」。