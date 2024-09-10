贏辯論關鍵是什麼？BBC駐美記者：重點不在政策、川普懂舞台表現

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美國總統大選倒數2個月，第二場總統辯論即將在台灣時間週三（11）上午9時舉行，這是民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普首次交鋒，英國廣播公司（BBC）駐美特派記者凱伊（Katty Kay）分析指出，觀眾們真正關注的往往不是候選人在辯論時提出的政策，反而是候選人犀利言詞反擊或讓對手侷促不安的舞台表現。報導過6次美國大選的BBC特派記者凱伊指出，就她豐富的報導經驗來看，從來沒有一場辯論是因為某位候選人提出優秀的政策而勝出，而這對川普來說是個極大的優勢，有著電視明星背景的他清楚觀眾們想在螢幕上看到什麼，同時他也有著6次站在美選辯論舞台的經驗。《紐約時報》最近一項民調也顯示，川普在總統辯論前兩天正以微弱優勢領先。在美國版《剩下的就是政治了》（The Rest is Politics: US）的播客節目當中，凱伊稱最近她收到包含賀錦麗競選策略團隊的內部人士連環扣，向她表達對於選情的擔憂，尤其是在賀錦麗與川普辯論後雙方的表現，凱伊在節目上也稱自己對於目前的競選狀況感到緊張。一名民主黨謀士也透露，感到緊張的當然還有賀錦麗團隊，因為這名總統候選人在近期一次接受CNN訪問時顯得有點猶豫不決，而想要對付川普「猶豫不決」絕非上策。賀錦麗本人過去一週在匹茲堡的一家飯店內閉關訓練，知情人士告訴《紐約時報》她在準備期間還找來「川普替身」穿上標誌性的西裝和領帶，來練習她的辯論策略。