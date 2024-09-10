柯佳嬿《艾嘉食堂》化身廚娘！晚上睡覺都在備料：沒休息的感覺

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▲今（10）日《艾嘉食堂》公開在蘇梅島的拍攝現場照片，4位演員互相依靠露出燦爛笑容，令人感受到一股歡愉又溫暖的氣息。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲4位演員在《艾嘉食堂》裡的表現，製作人B2感到非常欽佩。（圖／泰坦星文創影視提供）

由張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸出演的實境綜藝《艾嘉食堂》，今（10）日公開在蘇梅島的拍攝現場照片，4位演員互相依靠露出燦爛笑容，令人感受到一股歡愉又溫暖的氣息。柯佳嬿也透露，自己在剛開拍的幾天都夢到在備料，完全沒有休息的感覺。對於4位演員在《艾嘉食堂》裡的表現，製作人B2感到非常欽佩，「4位巨星在各自領域都能成為佼佼者是有原因的，除了擁有獨特的螢幕魅力之外，對於做事情的執著跟投入能力實在令人欽佩。從開始開餐廳前三個月就開始練習以及討論菜單，甚至最後的採買、開店備料全部不假他人之手。我們非常榮幸可以跟著4位巨星一起經營一家餐廳，在開設餐廳的期間他們放下身分，成為最棒的餐廳員工、最棒的主廚以及最有愛的一家人。」柯佳嬿說剛開始拍攝那幾天都夢到自己在備料，白天也在備料、睡覺也在備料，完全沒有休息到的感覺，關於拍攝什麼的全都拋諸腦後，「只希望廚房可以順利出菜。」楊祐寧則提到：「開一間餐廳比我想像的還不容易，所有的菜都要自己去買、去做，我們4個人合力完成很多菜品，從一開始手忙腳亂，到有秩序、有系統的完成所有流程，覺得我們四個好像是專業開餐廳的人！」老么王大陸認真的說：「出發前會覺得有點緊張，也會稍微嚴謹⼀些，不希望讓哥哥姐姐們失望，期許⾃⼰可以很好的完成這個節⽬。我們真的拿⼀定的標準在做這個餐廳，希望能夠把它經營好。包括每個⼈職務的分配、思考顧客的需求這些，每個⼈都很認真的在經營這家餐廳，想把它做好。」張艾嘉則感性表示：「一起工作這麼多天，發覺大家都有一份誠意在裡面，大家都很開心，很希望能表達出跟其他節目不同的東西，艾嘉食堂是我們4個人的食堂。」