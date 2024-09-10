美選辯論另類焦點！川普賀錦麗創「最大身高差」　是否墊箱子受矚

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美國總統大選倒數2個月，第二場總統辯論即將在台灣時間週三（11）上午9時舉行，這是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）首次交鋒，辯論受到外界高度關注，辯論表現非常可能直接影響整個選戰走勢。此外，川普與賀錦麗的身高差距也成為另類焦點，川普甚至喊話要賀錦麗別靠墊箱子「作弊」，主辦單位是否會給予賀錦麗特殊安排，也將隨著辯論登場揭曉。根據《Axios》報導，川普與賀錦麗是美國史上身高差距最大的總統競選人，川普自稱身高6呎3，賀錦麗則自稱身高5呎4，兩人身高相差近1英呎，1英呎約30.48公分。在鏡頭前，身高差距可能會對兩位候選人給觀眾帶來的印象產生影響，美國大選總統辯論委員會主席法倫科普夫（Frank Fahrenkopf）透露，1988年的候選人杜卡基斯（Michael Dukakis）由於身高較矮，要求委員會在他的講台後方搭了一個類似投手丘的東西，讓他站在上面看起來比較高。杜卡基斯的身高是5呎9，還比賀錦麗高了5吋，賀錦麗是否會比照辦理，目前仍不得而知。雖然川普在個人社群媒體上喊話賀錦麗不要墊箱子，但川普與賀錦麗陣營，均拒絕在辯論前對於兩人身高問題發表正式回應。除了較輕鬆的身高問題之外，《CNN》報導指出，這場辯論對賀錦麗來說可能會更重要，因為大多數人對川普已經很熟悉，而最新民調顯示仍有28％的民眾希望更了解賀錦麗。賀錦麗除了要在現場與川普針鋒相對，她還必須抓緊機會讓民眾建立起對她個人的良好印象，要在這兩項任務中掌握好平衡，絕對是賀錦麗從政生涯的最大挑戰。