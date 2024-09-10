世界最小吸塵器長這樣！短軸僅0.65公分　印度學生獲金氏紀錄認證

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▲印度一名男學生發明「世界最小吸塵器」，且真的能吸起東西。（圖／擷自金氏世界紀錄網站）

許多民眾家裡或許都有一台吸塵器來幫忙打掃，吸塵器的重量和大小往往會影響購買選擇。一名來自印度的23歲學生納達穆尼（Tapala Nadamuni），近日將原子筆進行改造後，成功製作出一台最短軸長度僅0.65公分的吸塵器，且真的能使用，他也因此獲得金氏世界紀錄認證為「全球最小吸塵器」。根據金氏世界紀錄網站報導，納達穆尼曾在2020年打造出一台1.76公分的吸塵器，一度保持「全球最小吸塵器」的紀錄，但這項紀錄在2022年被超越，他也2年中努力嘗試，但頻頻失敗，直到今年再度才再度挑戰成功。納達穆尼平時就喜歡製作小型家電，這次他利用原子筆進行改造，然而，要符合金氏世界紀錄標準，需以電力驅動方式打造，他在原子筆內添加了一些小塑膠和金屬，吸塵器內部有一個迷你旋轉風扇，由4伏特振動馬達驅動，產生吸力。金氏世界紀錄是按照其機身最短的軸來測量，因此手柄和電源線的尺寸不計入測量結果，納達穆尼也很謹慎地準備了超過50張示意圖，確保作品符合標準。最終，納達穆尼花費約2萬盧比（約新台幣7647元），成功製作出比一般小指指甲寬度還要小、尺寸僅0.65公分的超小型吸塵器，比先前的紀錄還小了0.2公分。