統一獅終結者下二軍調整！陳韻文連3場失分　餅總點出上場有心魔

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▲統一獅進入下半季後，戰績一路下探，最近陷入4連敗，且全年度第2名的位置也岌岌可危，距離排在第3的樂天桃猿僅剩1場勝差。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅王牌終結者下二軍！上半季冠軍統一獅，在上周交手中信兄弟的3連戰遭到橫掃後，陷入4連敗困境，陣中原先的終結者陳韻文，近期3場比賽登板都失分，也在8日被下放至二軍。陳韻文本季擔任獅隊的終結者，近期表現遇亂流，連續3次登板都有失分，目前防禦率來到4.73，相比過去多年的穩定表現，相對有落差。。被問到大概預計多少時間能調整好，餅總則表示，當然是希望最好10天就可以調整好。談到球隊最近的4連敗，餅總說道：「」並指出球隊可以動用的人員有限，進入9月後大家的體力也有所下滑。同時，餅總也表示：「，所以才會告訴他們，這時候更要調整好自己的狀態。」統一目前下半季拿下19勝23敗，排在聯盟第4，距離第1的兄弟已有8.5場勝差，且最近吞下4連敗後，全年度第2的位置也岌岌可危，距離排在第3的樂天桃猿僅有1場勝差領先。