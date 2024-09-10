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統一獅終結者下二軍調整！陳韻文連3場失分　餅總點出上場有心魔

記者林之越/新北報導

▲統一獅終結者陳韻文，近3次中繼登板都有失分，被下放至二軍，總教練林岳平透露，希望能讓他離開名單，重新調整一下心態。（圖／統一獅提供）
▲統一獅終結者陳韻文，近3次中繼登板都有失分，被下放至二軍，總教練林岳平透露，希望能讓他離開名單，重新調整一下心態。（圖／統一獅提供）
統一7-ELEVEn獅王牌終結者下二軍！上半季冠軍統一獅，在上周交手中信兄弟的3連戰遭到橫掃後，陷入4連敗困境，陣中原先的終結者陳韻文，近期3場比賽登板都失分，也在8日被下放至二軍。今（10）日賽前總教練林岳平接受訪問，指出陳韻文上場時的壓力比較大，所以想讓他離開名單，重新調整一下心態，希望最好10天後就可以回歸

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比賽結果影響心態　希望盡快回穩

陳韻文本季擔任獅隊的終結者，近期表現遇亂流，連續3次登板都有失分，目前防禦率來到4.73，相比過去多年的穩定表現，相對有落差。

對於將陳韻文下放二軍，「餅總」林岳平指出問題點：「因為比賽的結果不好，所以壓力也比較大，會自己在那邊打轉。」想透過離開球隊名單，給他一點時間調整。被問到大概預計多少時間能調整好，餅總則表示，當然是希望最好10天就可以調整好。

談獅隊連敗近況　心態調整是關鍵

談到球隊最近的4連敗，餅總說道：「這幾場比賽都差一點點，常常是有攻擊的時候，投手守不住，然後有投手的時候，守備守不住。」並指出球隊可以動用的人員有限，進入9月後大家的體力也有所下滑。

同時，餅總也表示：「因為球員知道球隊近況不好，所以上場時，都帶著很龐大的壓力，看得出來他們很不甘心，所以才會告訴他們，這時候更要調整好自己的狀態。」

統一目前下半季拿下19勝23敗，排在聯盟第4，距離第1的兄弟已有8.5場勝差，且最近吞下4連敗後，全年度第2的位置也岌岌可危，距離排在第3的樂天桃猿僅有1場勝差領先。

▲統一獅先發羅昂，主投7局被敲5支安打，沒有失分，可惜裴瑞茲關門失利，最終無緣奪下勝投。（圖／統一獅提供）
▲統一獅進入下半季後，戰績一路下探，最近陷入4連敗，且全年度第2名的位置也岌岌可危，距離排在第3的樂天桃猿僅剩1場勝差。（圖／統一獅提供）

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