上櫃電腦公司涉內線交易！北檢指揮調查局搜索　約談18人到案說明

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）1家股票上櫃電腦公司負責人林姓男子等人涉嫌於公司投資的企業，與另1家企業換股時，在禁止交易期間內線交易，獲利共360萬元。北檢今天指揮調查局搜索、約談林男等人到案。檢調獲報指出，1家經營電腦設備及電子材料等業務的上櫃公司負責人林姓男子等人，於民國112年3月間，獲悉公司投資的1家上市公司，與另1家經營電腦周邊商品的上櫃公司宣布換股策略結盟時，涉嫌於公司內部人禁止交易期間買賣股票。檢調查出，林男與吳姓經理人、黃姓經理人，涉嫌以自己或親友名義買賣此家經營電腦周邊商品的上櫃公司股票，不法獲利共計新台幣360萬元。台北地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處，執行搜索林男等人的辦公位置等共計20處所，預計訊問林男等18人，全案朝證券交易法的內線交易罪偵辦。（編輯：張銘坤）1130910