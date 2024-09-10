美國大選辯論將登場！美媒分析川普策略：他會抱怨ABC不公平

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美國總統大選電視辯論將在台灣時間11日早上9時舉行，代表民主黨參選的副總統賀錦麗將首次在辯論台上對戰共和黨前總統川普，這場辯論將由美國廣播公司(ABC)主辦。美媒分析川普辯論策略，他可能會在辯論台上公開抱怨ABC不公平。根據Politico報導，川普在與賀錦麗辯論對戰之前，已悄悄為這場辯論擬定「被操縱」的基調，川普在採訪、集會以及社群媒體貼文忠，不斷抨擊主辦方，指控ABC高層對他有偏見，甚至在沒有證據的情況下宣稱ABC洩漏題目給賀錦麗。川普最近在福斯新聞接受知名主持人漢尼提 (Sean Hannity)訪問時公開批評，「就公平性而言，美國廣播公司是最糟糕的電視網，他們非常令人討厭，我認為很多人都會看到，一起來看他們有多無恥和多麼不公平」。Politico分析，川普對ABC的攻擊，顯示了他處理這場辯論會的角度，可能會將部分內容集中在質疑主持人的公平性，並質疑他的對手是否違反規則。川普過去也曾數度使用類似手法，來降低外界對自己在辯論會表現的期望，為他在表現不佳時轉移責任奠定基礎。針對川普的頻頻攻擊，美國廣播公司並沒有回應，但隨著川普不斷升級對美國廣播公司的批評和指控，也讓被視為 2024 年美國大選過程中最令人期待的時刻之一的辯論會先掀起波瀾。