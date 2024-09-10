哪些德國企業對台灣興趣高？德經處點名半導體、機械、綠能

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德國經濟辦事處長蘭依樺（Eva Langerbeck）新官上任，除了吸引台商赴德國，也負責德企來台投資。她分析，台灣受惠於半導體聚落，最優先吸引到是半導體材料業，其次像是機械、健康產業及綠能，而過往德企優先選擇鄰近機場、首都的北部地區，近年已慢慢轉移到中南部。蘭依樺提到，全球出現一波「全球在地化」（Glocalization）趨勢，相較於傳統建立龐大全球供應鏈的策略，許多企業都採取在各個經濟體分散設置單位，藉此爭取到自由貿易協議或物流上的紅利。當許多德企選擇離開中國，是否有意願來台灣？蘭依樺分析，主要都須看產業屬性、人力條件及當地政府對外企的政策，像是許多半導體及煉油廠商選擇到馬來西亞，汽車產業因為產業聚落選擇到泰國，部分則選擇到越南及印尼落腳。她認為，德企未必會重視勞力成本，但會考量是否土地易於取得、享有貿易優惠及鄰近客戶。因此，許多德企會選擇來台灣落腳最主要是因為鄰近半導體產業客戶，當德經處協助企業排除投資疑難雜症，找到適合落腳地點，「當有部分企業成功落地，就會口耳相傳台灣是個宜居的商業環境，自然會有愈來愈多德企前來。」哪些德國產業對投資台灣興趣濃？蘭依樺歸納，隨著台積電使台灣能見度增加，愈來愈多企業對於台灣半導體感興趣，因此像是半導體材料、設備都已開始關注台灣，另外像是機械、健康產業、物流及綠能也正在摩拳擦掌。另外，當被問到德企研發中心是否可以能率先來台插旗，蘭依樺同樣認為，這取決於企業策略，像是英飛凌（Infineon）就選擇來台設立半導體的研發中心，但有些企業就專注將研發量能留在德國境內。近期是否可能再聽到德企來台投資的「好消息」？她語帶保留，表示像是台灣默克（Merck）已加碼投資台灣，剩下就只能靜候佳音，但也補充德國產業結構與台灣相似，也就是由中小企業組成經濟命脈，或許有中小企已默默與台廠合作，但尚未獲得關注。最後，德企最喜歡到台灣哪些地點，她回顧，傳統上都選擇北部產業聚落，因為可以鄰近機場及首都台北，但現在台中已形成出現產業聚落，現在也慢慢擴及到台南跟高雄等南部地區。