方文琳曝江蕙化療「身體臉部都浮腫」　崩潰大哭反被安慰：沒事了

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▲方文琳在8月20日時PO出投票連結，她爆料是江蕙主動傳給她的。（圖／翻攝自方文琳臉書）

江蕙今（10）日投出震撼彈，發布聲明透露9年前會封麥是因為罹癌，如今身體康復，也宣告復出，許多圈內好友以及歌迷既心疼又開心，其中超過30年友誼的方文琳也發文，「當初看見她因為治療藥物的關係，身體以及臉都浮腫，自己忍不住抱著她大哭一場。」方文琳和江蕙的情誼超過30年，在江蕙今公開自己罹癌真相時，方文琳也發文，「2015年的時候，二姐發現自己身體狀況，所以宣布退出封麥，好好治療對抗病魔，二姐是一位報喜不報憂的人，怕歌迷擔心難過所以沒有說出來。現在會說出來是因為某記者有聽到風聲，所以二姐希望透過自己統一發言，再來也因為現在身體沒事對抗病魔成功了，希望大家不要擔心，也要大家多多注意自己身體健康。」在方文琳眼中，江蕙一直都是很勇敢又正面的人，「當初看見她因為治療藥物的關係，身體以及臉都浮腫，自己忍不住抱著她大哭一場……反而她笑笑的說『哭啥啦，沒事了啊』她就是這麼的一個人，我愛的姐。」日前方文琳出席舞台劇記者會時就有提到，江蕙這次復出將在國慶晚宴獻唱，出現部分批評聲音，她也安慰江蕙，不要理會那些人，江蕙的聲明也提到，「我知道我的再出發，會有一些聲音，但經歷過下一秒不知是生、是死的生死關關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的『聲音』已不在乎、也不再重要了。」